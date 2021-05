Cu ocazia sărbătorilor pascale, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei a oferit produse alimentare pentru 100 de persoane cu dizabilități

100 de persoane cu dizabilități din sectorul Botanica al Capitalei au primit pachete cu produse alimentare din partea partenerului privat al Loteriei Naționale a Moldovei cu ocazia sărbătorilor pascale.”Cu ocazia sărbătorilor de Paște, am oferit societății invalizilor 100 de colete cu produse alimentare pentru ca membrii acestei asociații să aibă și ei pe masa de sărbătoare tradiționalul cozonac, dar și alte bucate”.”Sunt persoane cu handicap fizic, în scaun rulant, care necesită, într-adevăr, ajutor material și suntem foarte bucuroși că sunt așa oameni miloși, care într-adevăr înțeleg problemele acestor persoane și în aceste clipe frumoase de sărbătoare ne ajutați.”"De la vârsta de 3 anișori am căzut, medicii nu au reușit atunci să depisteze cauza. Acum am 37 de ani de când sunt în scaun cu rotile. Cu ajutorul familiei, prietenilor, încetișor, mergem înainte. Pentru mine, acest ajutor este un act foarte binevenit.""Am un copil invalid. Viața este grea, iar când cineva ne întinde o mână de ajutor, vreau să mulțumesc.""Ne este foarte greu în această perioadă. Vă mulțumim din suflet că nu ați uitat de noi, pentru că ne ajutați şi sunteți mereu alături de noi. Apreciem acest lucru. "De la sfârșitul anului 2018, când și-a început activitatea și până acum, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive a alocat pentru diferite proiecte sociale aproximativ 1,5 milioane de lei.