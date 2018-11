CU O COMPENSAŢIE ÎN PLUS: Energia electrică va fi compensată cu 25 la sută

Locatarii blocurilor, care nu sunt conectate la reţeaua de gaz, vor primi compensaţii de 25 la sută din valoarea facturii pentru energia electrică. Subvenţiile vor fi alocate din 1 noiembrie, până la sfârşitul acestui an. Ieri, consilierii Muncipali au votat alocarea a patru milioane de lei în acest sens,în urma rectificării bugetului pentru anul 2018.

"După butelia ceea de gaz, pe care am auzit că a explodat, nu, nu mai vrem să folosim aşa ceva."



Ana Antonov locuieşte într-un bloc negazificat din Botanica. Femeia găteşte doar la plita electrică şi spune că lunar, factura pentru curentul electric ajunge şi până la 500 de lei. Din salariu de trei mii de lei, ea spune că majoritatea banilor îi cheltuieşte pe achitarea facturilor.



"Da este mult că vine şi încălzirea, apa, telefonul, se strânge vre-o două mii de lei se strânge", a spus locatara unui bloc negazificat, Ana Antonov.



Şi alţi vecini ai femeii spun că s-ar bucura de un ajutor la plata facturilor .



"Am vrea o compensaţie pentru energia electrică, pentru ca să plătim mai puţin. Cum nu ai da, bani ne trebuiesc şi am fi vrut să nu-i cheltuim pe facturi."



Pentru a primi banii, beneficiarii trebuie să demonstreze că au în casă o plită electrică şi venituri de sub trei mii de lei. Cererilor vor putea fi depuse la Direcţia Locativ Comunală.

Decizia consiliului vine după incidentul tragic din octombrie când în urma unei explozii provocată de scurgerea de gaze, a distrus trei etaje ale unui bloc de pe Bulevardul Moscovei. În urma tragediei, cinci oameni și-au pierdut viața, printre care un copil. Blocul nu este conectat la reţeaua de gaze.



"Din punct de vedere a preţului la momentul actual, preţul la energia electrică este mai amre decât cel la combustibilul de gaze şi în acest scop s-a propus să fie o compensaţie de 25 la sută din costul suportat de locatarii acestor blocuri", a spus viceprimarul Chişinău, Nistor Grozavu.



În Capitală sunt 120 de blocuri care nu sunt conectat la gaz, în care sunt aproximativ 50 de mii de apartamente.