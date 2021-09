Cu muzică şi claxoane: Cicliști din Capitală au parcurs 92 de kilometri

Cu muzică şi claxoane a fost dat startul cursei de toamnă pe biciclete."Trei, doi, unu, start. Îi aşteptăm înapoi. "Daniel Sandu avea doar patru ani când a început să practice ciclismul. Acum are opt ani şi a decis să participe la cursă, alături de tatăl său."Îmi place bicicleta şi un pic viteza. Am făcut şi mai mult, am mers şi prin munţi.", a recunoscut Daniel Sandu."Sunt foarte bucuros. Dimineaţa a fost puţin mai greu să ajungem aici. Dar, de când am ajuns aici, el este cel mai emoţionat.", a spus tatăl băiatului.La câţiva metri distanţă, Mihail Flueraş, un tânăr care participă la curse de ciclism de 12 de ani, s-a echipat corespunzător pentru a porni la drum."Întâi ne-am echipat cu casca. Apoi cu mănuşi, pentru a proteja mânile şi ochelari împotriva vântului şi a musculiţelor. Avem o lumină stop, pentru a fi observaţi de şoferi un ghidon pentru apă, vitezometru şi o laternă."Dacă unii au experienţă, alţii au pornit la o distanţă atât de mare pentru prima oară."Sper să ajung cu bine până la finish. De mult îmi doream să merg aşa şi să fie toamnă."Tinerii au ajuns la mănăstirea Căpriana în o oră şi 40 de minute. Ei au spus că traseul nu a fost dificil, ci chiar frumos."Cursa este foarte interesantă, au fost câteva urcări puţin mai dificile, în rest a fost bine.""Nu am întâlnit dificultăţi, distanţa este destul de accesibilă, fiecare poate să o parcurgă, care mai încet, care mai rapid."Organizatorii susţin că traseul este potrivit pentru ciclism."Bicicliştii au parcurs cu un elan foarte bun, frumos tot acest traseu. Vrem să arătăm că şi pe bicicletă se poate de ajuns la Căpriana şi nu doar.", a menșionat Vasile Fotescu, organizator.Cursa de toamnă pe biciclete este la prima ediţie. Aceasta a fost organizată de Clubul cicliștilor amatori din Republica Moldova, împreună cu proiectul informațional Ciclismul Urban.