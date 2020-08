Cu măști și fără să guste mierea: Târgul Național al Apicultorilor a fost inaugurat astăzi

Cu măști, dezinfectant și fără să guste mierea. În așa mod se desfășoară primul târg apicol din perioada pandemiei. Circa 20 de apicultori din întreaga țară au venit la Chişinău, în scuarul Teatrului de Operă şi Balet, cu miere, polen, propolis și bucăți de fagure. Ce-i drept, din cauza condițiilor meteo nefavorabile care au afectat recolta, sortimentul de produse este mai sărac și mai scump. Aliona Palonscaia din satul Codreanca, Strășeni a adus la târg miere de fenicul, un produs foarte rar.



ALIONA PALONSCAIA, apicultor:”Aceasta are aromă de cvas și gust de nuci. Este un produs unic și nu se cristalizează mult timp. Avem și cremuri naturale din propolis, ceară și uleiuri esențiale. Sunt pentru față, pentru buze și în jurul ochilor.”



Și Vera Bivol din staul Răzeni, Ialoveni, spune că anul acesta propune spre vânzare o cantitate mult mai mică de miere.



VERA BIVOL, apicultor:”Anul acesta la salcâm practic n-am luat nimic. La tei nu am luat nimic. Numai unica ce a fost la salvie și florile de câmp. Am adus miere de tei de anul trecut. Am adus din florile de câmp și avem puțin din mierea de salvie”.



Dacă în anii precedenți apicultorii le permiteau vizitatorilor să guste din bunătăți, în acest an, puţini au admis acest lucru din cauza pandemiei de coronavirus. Lilia Pahomea din satul Onești, raionul Edineț, a pregătit cutii mici de plastic pe care le oferă gratis oamenilor.



LILIA PAHOMEA, apicultor:”Știind, m-am pregătit de acasă. Iată am făcut așa ca să dau la degustație. Persoanele merg acasă, le gustă. Aici un fel de miere. Oleacă e mai costisitor din partea noastră, că nu luăm bani. Dar eu cred că toți ar trebui să facă așa”.



Vizitatorii au luat cu asalt tarabele cu miere, în pofida faptului că prețurile sunt cu 20 la sută mai mari decât anul trecut. Un borcan de 700 de grame de miere ajunge să coste de la 80 până la 130 de lei, iar un borcan de trei litri costă peste 500 de lei.



”Am cumpărat propolis, fiindcă este o investiție în sănătate și pentru orice situație din viață atât pentru cei mari, cât şi pentru copii. Propolisul nu se vinde nicăieri, dar la acest târg îl putem cumpăra”.



”Anul acesta salcâm nu este și am cumpărat un borcan de tei. Eu sunt bolnavă cu bronhiile. Dacă ne trebuie ce să facem. Vedeți că-i scumpă. Nu avem altă ieșire”.



Târgul Național al Apicultorilor se află la cea de-a patra ediție și se va desfășura până duminică, 23 august.