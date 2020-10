Cu măști și dezinfectant: Forfotă mare la una din vinăriile din țară care s-a pregătit pentru oaspeții de Ziua Vinului

Forfotă mare la una din vinăriile din țară care s-a pregătit pentru oaspeții de Ziua Vinului. Cu măști și păstrarea distanței sociale, în așa mod se vor desfășura excursiile prin beciurile vinăriei. Degustările vor avea loc și în acest an, dar fără târguri cu bucate. Accesul pe teritoriu va fi limitat, până la 150 de persoane, iar costul biletului este de 200 de lei.Pe parcursul a două zile, oaspeții vor avea posibilitatea să viziteze toate beciurile vinăriei, dar și să guste din tulburel. Organizatorii spun că de dimineață, primii vizitatori deja și-au făcut apariția, iar surprinzele se vor ține lanț în aceste zile.”De ziua vinului am pregătit o surpriză mare, este prezentarea noului vin ”Sfăditele”. Este un compas din soiuri autohtone, feteasca neagră și rara neagră. Oaspeții noștri vor avea parte și de muzică live, care va fi asigurată și acompaniată de interpreții de la Filarmonica Națională ”S. Lunchevici””.Oaspeții vor putea degusta zeci de feluri de vin.”La intrare se oferă un pocal cadou, care îl va putea utiliza pe tot parcursul evenimentului. Respectiv, chiar și la degustare, ca oaspeții să se simtă în siguranță și noi avem grijă de ei. Degustarea va avea loc în condiții de maximă siguranță, cu toate regulile, distanța fizică și respectiv”.În acest an, vizitatorii vor puta mânca doar la restaurante.”Oaspeții care vor veni doar la degustare, se vor vinde niște food box-uri cu bucate asociate cu vinurile, cum ar fi cașcavaluri, carne uscată, niște sandwich-uri cu carne de curcan, fructe uscate. Totul vor fi în boxe ermetic, respectiv ca să fim în siguranță”.Ziua Naţională a Vinului a ajuns la cea de-a XIX-a ediţie.