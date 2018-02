CU MAŞINA PRIN SPAŢIU. Vehiculul lui Elon Musk a deviat de la cursul iniţială şi se îndreaptă spre centura de asteroizi

Lansarea rachetei Falcon Heavy a fost un succes de proporţii, la fel ca revenirea propulsoarelor pe Pământ.

Totuşi, plasarea pe orbită a autoturismului lui Elon Musk pare să fi fost calculată greşit. Potrivit localizării prin intermediul sateliților, Tesla roşie a deviat de la curs şi se îndreaptă spre centura de asteroizi dintre planetele Marte şi Jupiter.

Cel mai probabil, maşina fondatorului SpaceX va fi distrusă de impactul cu micile planete. Autoturismul, în care se află un manechin botezat Starman, urma să orbiteze în jurul Soarelui, pe o traiectorie care trecea prin apropierea planetei roşii.

Sistemul audio al vehiculului difuzează continuu melodia Space Oddity - O ciudăţenie spaţială - interpretată de regretatul David Bowie.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O