Cu lacrimi şi flori. Zeci de oameni au adus un omagiu celor care şi-au pierdut viaţa în războiul din Afganistan

Uniți prin durere. Zeci de oameni au venit să le aducă un omagiu celor care şi-au pierdut viaţa în războiul din Afganistan, la cei 31 de ani de la retragerea trupelor sovietice din această ţară. Veteranii războiului, precum şi mai mulţi oficiali au participat la un miting de comemorare. Ceremonia a avut loc la Complexul Memorial din sectorul Rîşcani al Capitalei.

Valeriu Gurău avea doar 19 ani când a fost trimis pe câmpul de luptă din Afganistan. Bărbatul spune că a trecut mai bine de 30 de ani, dar încă mai are coșmaruri cu clipe de groază prin care a trecut.

"Perioada pentru toţi ostașii care au luptat a fost foarte grea. Sunt aşa momente chiar prin somn acele momente şi nu trece", a povestit participantul la războiul din Afganistan, Valeriu Gurău.

Petru Ierhan şi Veceaslav Iuşincov erau prieteni, şi aveau câte 21 de ani când au plecat să lupte în Afganistan. Iar războiul le-a făcut prietenia şi mai trainică.

"Războiul este război. Dar oamenii de acolo erau buni. Îmi amintesc foarte bine cum ne-au anunţat că trebuie să ne întoarcem acasă. Am mes foarte mult până am ajuns la Chişinău, 7 zile cu avionul", a menţionat participantul la războiul din Afganistan, Petru Ierhan.

"Eu am înteţes că am ajuns acasă când am văzut mesteacănii. Noi eram mereu la strajă şi aşteptam ceva să se întâmple să fie împuşcături", a spus veteranul războiului din Afganistan, Veaceslav Iuşincov.

La eveniment a participat şi premierul Ion Chicu care, împreună cu alţi colegi din Guvern, au depus flori la memorialul Feciorilor Patriei - Sfânta Amintire.

"Comemorăm eroi căzuţi în acel război de nouă ani. Şi vă comemorăm pe dumneavoastră fii ai neamului care fără ezitare la primul apel a-ţi mers la acel război departe de hotarele noastre", a comunicat premierul, Ion Chicu.

La eveniment a fost prezent şi fostul preşedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin.

"Noi trebuie să vorbim despre acei bravi soldaţi cu demnitate şi-au onorat jurământul, iar mulţi dintre ei şi-au jerfit şi viaţa. Mai ales soldaţii din Moldova au executat ordinele şi şi-au făcut datoria de soldat internaționalist", a afirmat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin.

După un război de aproape zece ani, la 15 februarie 1989 trupele sovietice au fost retrase din Afganistan. În acest război au luptat circa 12.500 de moldoveni, dintre care 301 au murit, iar 257 au fost schilodiţi.