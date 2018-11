CU GRIJĂ PENTRU SĂNĂTATE. Peste 100 de persoane din Găvănoasa au fost examinate gratuit

Peste 100 de oameni din satul Găvănoasa, Cahul, au fost consultaţi gratuit de cardiologi, endocrinologi sau oftalmologi veniți de la Chişinău. Acțiunea a avut loc în cadrul proiectului lansat de PDM "Cu grija pentru sănătate."

Întrucât centrul medical din sat deservește pacienţi din șapte localităţi, unii au venit chiar şi de la 30 de kilometri distanță pentru a fi examinaţi de doctori. Autorităţile le-au pus la dispoziţie transport gratuit.

Oamenii spun că uneori sunt nevoiți să aștepte chiar şi câte trei luni pentru a putea ajunge la doctorii din raion.



"Am probleme cu glanda tiroidă. Trebuie să stăm în rând câte 3-4 luni ca să ne înscriem mai înainte ca să nimerim. Ne-a dat primăria maşină şi am ajuns."



"Am venit singur la cardiolog că inima nu se zbate bine, se zbate aşa şi după altfel, începe, nici nu ştiu cum se numeşte boala aceasta."



Această femeie are mai multe probleme de sănătate şi se bucură că a reuşit să fie examinată de câţiva specialişti într-o singură zi.



"Am tensiune, bătăi de inimă, picioare se umflă, cu ochii nu văd bine. Mulţumim că au venit, noi suntem bucuroşi că sunt aici aproape. "



Medicii au descoperit la unii pacienţi boli grave de care omenii nici nu bănuiau că suferă.



"Obezitate, sedentarism, tensiune ridicată şi colesterolul mărit, iată patru factori de risc pentru diabet."



"Unii din ei nu iau în serios analizele pentru că nimic nu îi doare şi, respectiv, nu consideră necesar să vină, alţii nu cunosc simptomele diabetului şi iarăşi nu se adresează la medic, iar alţii nu au endocrinolog în sat şi au dificultăţi de deplasare din cauza vârstei înaintate", a spus medicul endocrinolog la Spitalul Republican, Stela Vudu.



Primarul din Găvănoasa susţine că oamenii erau în aşteptarea acestei campanii.



"Cei care sunt în vârstă le este greu să se deplaseze chiar în centrul raional, numai vorbim de Capitală. Am discutat şi cu ceilalţi primari, ei într-adevăr au organizat transportul ca să fie aduşi", a spus primarul satului Găvănoasa, Vadim Ivanov.



Reprezentanţii PDM din raionul Cahul îşi propun ca anul viitor, de consultaţii gratuite să beneficieze şi persoanele mobilizate la pat sau cele care se deplasează mai greu. Şi în acest an, programul a fost extins, având în vedere solicitările oamenilor.



"Am înţeles că este nevoie neapărat ca acest proiect să ajungă în cât mai multe localităţi , am rugat conducerea, au fost solicitate suplimentar, adică câteva localităţi din coordonare, la iniţiativa partidului, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi noi am obţinut pentru raionul Cahul să mai fie în două centre de sănătate", a spus deputatul PDM, Elena Bacalu.



Până acum, peste 3000 de oameni din 21 de localităţi au beneficiat de consultaţii gratuite în cadrul programului "Cu grija pentru sănătate".