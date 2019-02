Cu grebla în mână şi sute de griji: Oamenii de la sate nu dau importanţă sărbătorii de Sfântul Valentin

Cu grebla în mână şi sute de griji. Dacă unii moldoveni au avut azi parte de zâmbete, daruri şi îmbrăţişări din partea persoanelor iubite, pentru alţii ziua de 14 februarie a fost una obişnuită. Oamenii de la sate spun că nu dau importanţă sărbătorii de Sfântul Valentin, pe care o consideră una împrumutată. Cu toate acestea, cei mai mulţi spun că îşi iubesc femeile în fiecare zi şi că nu au nevoie de un motiv special să le demonstreze acest lucru.

Deşi satul Suruceni este foarte aproape de Capitală, majoritatea locuitorilor erau ocupaţi cu treburile casnice şi nu au dat importanţă aspectului romantic al sărbătorii.



"Nu se sărbătoreşte la noi în sat. Cam slăbuţ. -De ce?- Toţi sunt ocupaţi. Dacă nu mai avem ce face cu banii, să-i mai cheltuim. Trebuie să se vândă şi florile şi cadourile. Trebuie nu?"



Unii spun că ştiau de sărbătoare, dar se consideră bătrâni pentru a o celebra. Alţii recunosc că obişnuiesc să-şi surprindă soţiile doar de 8 martie.



"Eu la 70 de ani nu mai sărbătoresc nimic. Poate sărbătoarea aceasta este demult, dar nu prea sărbătoreşte lumea aşa cum opt martie."



"Iată, de opt martie, da. Cu această sărbătoare suntem obişnuiţi demult."



"Moldovanului dă-i motiv(povăd) să sărbătorească."



"Sărbătoriţi chiar?- Nu.- De ce?-Am 40 de ani de când suntem împreună cu soţia şi dragostea nu mai este aceeaşi dragoste care a fost în primii ani. În fiecare zi. De dimineaţă sărutaţi soţia pe obraz şi la muncă. Neapărat. Eu în fiecare an sărbătoresc 23 februarie, Ziua Armatei Sovietice. Am slujit. Neapărat 23 februarie, altele nu."



Pe această femeie am găsit-o muncind. Ea spune că nu ţine cont de sărbătorile împrumutate şi că noi trebuie să le valorificăm pe ale noastre.



"Da, este ziua îndrăgostiţilor, dar nu este a noastră. Ei, dacă tineretul vrea să sărbătorească, să facă. Eu nuştiu precis cum se numeşte Haloween-ul acesta,dar tot nu-i de-a nostru. Cam luăm cultură străină. Avem şi noi sărbătorile noastre frumoase, iată în curând e 1 martie."



"Nu prea umblă lumea cu sărbătoarea asta. Iată mă duc să-mi iau pensia.-Asta este sărbătoare pentru dumneavoastră?-Da. Mă duc acasă la baba mea."



"Am stat mai mult la Chişinău şi acolo sărbătorea. În sat cam puţini. Nu prea vedeţi oamenii să meargă cu flori. Am văzut azi dimineaţă băieţii de ieri seara erau cu buchete mari, cu lalele, trandafiri."



Mulţi dintre cei întrebaţi ne-au spus că încearcă să-şi demonstreze dragostea faţă de persoana iubită în fiecare zi.



"Eu nu o sărbătoresc. E o zi comercială în primul rând. Iar în al doilea rând, oamenii îndrăgostiţi cu adevărat arată asta în fiecare zi cu faptele şi cuvintele. "



"Omul care iubeşte, iubeşte toată viaţa. Nu doar în această zi. Ei, o iubesc în fiecare zi, până la moarte."



Potrivit datelor oferite de Serviciul Stare Civilă, un cuplu a ales ziua îndrăgostiţilor pentru a depune cerere de divorţ.