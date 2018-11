Cu gândul la cei mai triști. O JUCĂRIE pentru copiii implicaţi în accidente rutiere sau cei aflaţi în situaţii de risc (FOTO)

Copiii implicaţi în accidente rutiere sau cei aflaţi în situaţii de risc vor primi de la oamenii legii, o jucărie. Iniţiativa aparţine Inspectoratului General de Poliţie care a lansat astăzi campania "O jucărie pentru zâmbetul copiilor". Scopul acţiunii este de a-i ajuta pe micuţi să treacă mai uşor emoţional, peste situaţiile neplăcute.

La lansarea campaniei "O jucărie pentru zâmbetul copiilor" au participat donatori, angajaţi ai Ministerului de Interne, dar şi câţiva copii de la grădiniţa 181 din sectorul Botanica, care au adus cu ei câteva jucării pentru a se alătura acţiunii.



"Am venit astăzi aici să dau aceste jucării copiilor care nu au jucării", a spus un copil.



Un alt donator care s-a alăturat campaniei este activista, Svetlana Sainsus care spune că subiectul accidentelor este unul sensibil în familia sa:



"Vărul meu, fiind copil a suferit un accident rutier foarte grav şi a rămas cu sechele pe viaţă. Ştiu ce înseamnă asta, am văzut trauma psihologică care o poate aduce un accident unui copil şi consider că această campanie este chiar dacă nu o salvare, dar o mare mare consolare pentru un copil în momente de cumpănă. "



Şi poliţiştii din cadrul Inspectoratului Naţionale de Patrulare au donat peste 1.000 de urşi de pluş.



"Am fost la multe locuri unde s-au comis accidente rutiere, cunosc din propria experienţă, am văzut acele emoţii care le au copii atunci când sunt implicaţi sau fac parte în accidente rutiere, în diferite situaţii neplăcute. De aceea, INP s-a alăturat acestei campanii", a precizat Liviu Baziuc, şeful INP.

În total, au fost strânse peste 1.500 de jucării, iar majoritatea au fost confecţionate de persoane cu deficienţe de vedere, la o fabrică din Bălţi. Conducerea IGP spune că s-a inspirat de la colegii din Germania. Astfel, copii care au fost afectați emoțional în urma unor infracțiuni, accidente rutiere sau cazuri de violență vor primi câte o jucărie de la poliţişti. Fiecare maşină al angajaţilor poliţiei vor avea a câte 2-3 jucării.



"Toţi cei 1.400 de copii, anul trecut au avut nevoie de această jucărie, au avut nevoie de acest ursuleţ pentru a diminua din aceste emoţii negative, ca ulterior consecinţele acestui fapt să nu treacă în unele mult mai grave", a declarat Gheorghe Cavcaliuc, şef-adjunct al IGP.



Psihologii spun că primind aceste jucării, copiii implicaţi în situaţii de risc vor depăşi mai uşor stresul.



"Statistica spune că când i se oferă copilului o jucărie în dar, 60-70% din emoţiile sale negative se diminuează, astfel, copilul îşi comută atenţia de la sursa stresului aupra unui obiect moale, plăcut la atingere, nou pentru el, astfel îşi pierde din starea de anxietate", a specificat Doina Moldovan, psiholog.



Întâmplător sau nu, cel puţin în prima parte a zilei de la lansarea campaniei, nu s-a produs nici un accident rutier cu implicarea copiiilor. Angajaţii poliţiei spun că exemplul lor va fi preluat de cei de la Centrul Naţional de Asistenţă Medicală.