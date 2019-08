Cu flori, pancarte şi drapelele României, aşa au comemorat unioniştii victimele regimului nazist și comunist

Cu flori, pancarte şi cu drapelele României în mâini, aşa au comemorat, aseară, un grup de unionişti, victimele regimului nazist și ale celui comunist. Aceştia şi-au dat întâlnire la monumentul lui Ştefan Cel Mare şi Sfânt din centrul Capitalei, unde au organizat un miting paşnic cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia era ruptă din România și anexată la URSS.

Cei peste 50 de oameni adunaţi condamnă public actul de cîrdășie de acum opt decenii dintre Hitler şi Stalin şi spun că, anual, ziua de 23 august e o zi de doliu.



"80 de ani de la pactul Hitler-Stalin, atunci când cei doi criminali au trasat cu creionul harta Europei de la Nord la Sud. Practic, au tras graniţa între fraţi, au tras acea sârmă ghimpată, care a fost de 80 de ani pe Prut."



"E o sărbătoare neagră pentru noi, condamnăm această ciumă roşie. Şi buneii au fost exilați în Siberia, în sistemul sovietic chiar şi părinţii au fost maltratati, pe tot parcursul uniunii sovietice noi toţi am suferit de această ciumă roşie."



"Chiar şi după independenţă am rămas cum eram şi în imperiul rus, o gubernie rusească, iar noi românii nu avem dreptul la viaţă până când limba rusă este prezentă în toate structurile statale, nemaivorbind de comerţ şi viaţa socială între oameni."



Acelaşi lucru a venit să-l facă şi acest tânăr din Timişoara, România, care a parcurs sute de kilometri doar pentru a fi alături de unioniştii din ţara noastră.



"Am venit să-i susţin pe colegii mei, pe liderii unionişti de aici din Basarabia.Împreună cu colegii mei, suntem de părerea, că este o zi de doliu, în aceste zile trebuie să-i comemorăm pe cei un milion de basarabeni ucişi s-au deportaţi în urma Pactului Ribbentrop-Molotov."



Iar acest bărbat, venit din Călăraşi, e indignat că şeful statului vrea să sărbătorească azi, în timp ce alţii comemorează ororile sistemului sovietic.



"Pentru aceste două zile a suferit toată Europa. Guvernul, chipurile, s-a exprimat împotriva acestei sărbători, zise ruseşti, pe care vrea să o joace mâine kazaciokul pe piaţa Marii Adunări Naţionale. Dar nu se poate aşa, mâine e o zi tragică, de ocupaţie, nu doar pentru poporul nostru, ci toată Europa."

"Ceea ce vedem şi aici în centru, că Dodon, pentru noi este nepreşedinte, şi-a instalat acea scenă în centru pentru ca să-şi facă nunta, să-i facă pe plac lui Stalin."

Într-o postare pe facebook, membrii Partidului Popular European din Moldova, condamnă acest act de înaltă trădare comis de autoritățile Republicii Moldova și, în special, de președintele Igor Dodon, care demonstrează îîncă o dată că interesele altui stat sunt mai presus pentru el decât cele ale propriilor cetățeni.

Vizita ministrului Federaţiei Ruse i-a indignat şi pe membrii Partidului Liberal, care au înaintat o notă de protest ambasadei Ruse. Membrii PL au scris că vizita ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, este dovada sfidătoare că armata rusă se simte pe teritoriul Moldovei ca la ea acasă.



La 23 august 1939, s-a semnat la Moscova, Tratatul de neagresiune germano-sovietic, Pactul Ribbentrop-Molotov, care, într-un protocol adițional secret, prevedea împărțirea sferelor de influență în Europa centrală şi de est, împărţirea Finlandei, ocuparea ţărilor baltice şi anexarea Basarabiei de către URSS.