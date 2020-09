Cu durere în suflet, artiştii Filarmonicii Naționale și-au scos costumele de gală din clădirea mistuită de flăcări

Şi-au evacuat amintirile, la propriu, din clădirea ruinată. Vorbim despre artiştii Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici" care dis-de-dimineaţă au venit să adune lucrurile scăpate de incendiul violent de acum două zile. Ei sunt în toiul pregătirilor pentru un concert, iar rezultatul trebuie să fie pe măsura aşteptărilor. Din păcate, nu toate costumele mai pot fi salvate, deoarece funinginea şi fumul dens s-au îmbibat în ele.



Vasile Tveatkov lucrează de mai bine de 40 de ani în Capela Corală Academică "Doina" a Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici": "Mă doare sufletul şi-mi plânge inima. 42 de ani, toţi petrecuţi aici, în această clădire, pe scenă. Sperăm să fie bine, Filarmonica va fi reabilitată pentru nepoţi, strănepoţi, trebuie salvată clădirea, o adevărată perlă a culturii Republicii Moldova."



În timp ce pompierii şi artiştii evacuau lucrurile din clădire, costumiera Eugenia Mîndru, verifica minuţios toate hainele recuperate.



"A mai rămas ceva în interior din costume? Au fost scoase toate afară, doar că nu arată prea bine. Au fost tare afectate costumele de incendiu? O să vedem după ce vom analiza situaţia. O să le spălăm bine, vom vedea cum vor arăta după aceea. Tot ce vedeţi aici, astea sunt toate costumele noastre", a spus Eugenia Mîndru.



Artiştii au fost ajutaţi şi de voluntari: "Am văzut un anunţ pe Facebook că e nevoie de câţiva voluntari aici. Am sâmbăta liberă, fără planuri, aşa că am decis să vin şi să ajut. După cum aţi văzut, este foarte mult de muncă aici, mi se pare că va mai dura câteva zile".



Directorul instituţiei, Svetlana Bivol, susţine că oamenii de cultură de peste Prut sunt solidari cu ei şi vor contribui cu donaţii.



"Lumea ne-a sunat, ne-au sensibilizat directorii de la filarmonicile din Ploieşti, Oradea, Iaşi, Timişoara şi ne oferă ajutor sub formă de partituri, pupitre, instrumente, un gest extraordinar, fără de preţ", a declarat Svetlana Bivol.



Pompierii au ajutat artiştii să evacueze costumele, apoi au început să demonteze țigla de pe acoperişul instituţiei.



De săptămâna viitoare, artiştii vor fi în toiul pregătirilor pentru un concert programat cu mult timp în urmă. Ansamblurile folclorice vor face repetiții la Palatul Republicii.

"1 octombrie, Palatul Naţional "Nicolae Sulac", Ziua Internaţională a Muzicii, nimeni nu a anulat această sărbătoare mare, vor fi marcate şi menţionate cele mai mari legende ale genului muzical din Republica Moldova", a precizat Svetlana Bivol.



Cei care au posibilitatea pot contribui financiar pentru susţinerea artiştilor Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici" în contul afişat pe ecran. Şi Ministerul Finanţelor a deschis, ieri, conturi pentru pentru reparaţia sau reconstrucţia Filarmonicii Naţionale. Donațiile pot fi făcute în lei moldovenești, dolari americani și euro.

