Cu dragoste pentru arhitectura tradițională! 20 de tineri din țară au învățat cum se construiesc casele moldovenești (FOTOREPORT)

TEHNICI TRADIȚIONALE DE CONSTRUCȚIE

Au învățat cu să construiască o casă folosind doar metode tradiționale. 20 de tineri din 5 școli profesionale au mers la Butuceni pentru a participa la un curs de ”Arhitectura tradițională moldovenească”. Cursul cuprinde fiecare lucrare necesară pentru ridicarea unei case, începând cu ridicarea pereților din chirpici până la aranjarea unui acoperiș din șindrilă.



Totul începe de la pregătirea chirpicilor pentru construcții. Lutul se amestecă cu paie cu ajutorul calului, apoi se pune în forme.



”Trebuie să udăm bine mâinile ca lutul să se prelucreze mai ușor.”



”Nouă ne atrage foarte tare să facem chirpici. Mă simt foarte bucuroasă să știu am făcut și eu ceva, iar oamenii vor fi bucuroși să vadă lucrul pe care l-am făcut tăți împreună.”



După ce se usucă câteva zile, chirpicii merg la construcție.



”Alegem fața care este mai dreaptă apoi așezăm lampacul.”



”Metodele vechi de construcție îmi par mai ecologice, pereții respiră, este un alt miros, vara este mai răcoare, iar iarna mai cald. Este mai greu, dar este mai bun.”



În timp ce unii pregătesc pereții, alții se ocupă de acoperișul din șindrilă.



”E ceva foarte interesant și foarte delicat. Trebuie să fii atent la cum o aranjezi, la distanță la grosime ca să fie totul cum trebuie. Cel mai important este să avem grijă la degete.”



Un alt grup de elevi lucrează la atelierul de tâmplărie. Ei pregătesc ușile și ferestrele pentru casă.



”Acolo restaurăm o ușă. Am efectuat niște elemente care erau deformate și nu se puteau restaura.”



La sfârșit, toți s-au adunat la o clacă la o clacă tradițională pentru a pune lutul pe pod.



” Grâu, niște copeici, grăunțe ca să fie familia bogată, să trăiască bine, să fie frumoși ca florile și sănătate, mulți ani și mulți bani.”



Organizatorii proiectului spun că totul se face pentru promovarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor.



”Acest proiect pilot face parte dintr-un proiect mult mai amplu, care are menirea de a proteja şi a conserva patrimoniul Moldovei. Este un proiect finanţat de Uniunea Europeană. Consider că astfel se pune baza unei echipe de lucru care are un scop comun”, a declarat Luiza de Marco, manager de proiect.



Proiectul ”Arhitectura tradițională moldovenească. Tipologii, elemente decorative și materiale” a început pe data de 20 august și se va încheia pe data de 25.