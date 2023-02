Cu ce MESAJ a venit Natalia Gavrilița, înainte de numirea noului Guvern, condus de Recean

Chiar dacă plec de la cârma Executivului, rămân alături de oamenii frumoși și harnici ai acestei țări. Este mesajul Nataliei Gavrilița, la plecarea sa din Guvern și înainte de numirea unui alt Cabinet de miniștri, condus de Dorin Recean.

"Astăzi, închei cea mai responsabilă etapă din viața mea profesională de până acum. Transmit cu inima împăcată noii echipe responsabilitatea gestionării Guvernului. Chiar dacă plec de la cârma executivului, rămân alături de oamenii frumoși și harnici ai acestei țări. Oameni pentru care am muncit zi de zi în cele 18 luni de mandat. Alături de colegii mei am făcut tot ce ne-a stat în puteri, ca oamenii din Republica Moldova să resimtă cât mai puțin crizele prin care am trecut și trecem. În același timp, ne-am ambiționat să avansăm în drumul nostru spre Uniunea Europeană – și ne-a reușit! Țin să mulțumesc fiecărui coleg din Guvernul pe care am avut onoarea să-l conduc, pentru eforturile depuse. Le mulțumesc cetățenilor pentru aprecieri și critici, iar colegilor de partid pentru susținere. În aceste zile, am primit din partea oamenilor foarte multe cuvinte de apreciere și recunoștință. Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare cuvânt și emoție. Ele m-au făcut să retrăiesc toată perioada lucrată la Guvern, cu bune și rele. M-am străduit să îmi fac datoria cinstit și cu dedicație, pentru oameni, pentru țară", a menționat Natalia Gavrilița.