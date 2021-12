Cu ce a călătorit în bagaj o femeie, mii de kilometri, fără să ştie: Am crezut că mama are vedenii când mi-a spus

O șopârlă a fost salvată după ce a călătorit într-o valiză 7.200 de kilometri, din Florida până în Marea Britanie, relatează BBC, citează Digi24. Reptila se a fla în bagajul unei femei de 54 de ani şi a fost găsită după ce aceasta s-a întors din vacanță și și-a despachetat valiza.

Femeia a povestit că s-a temut că mama ei are vedenii când a spus că vede o șopârlă în ușa dormitorului ei.

„Nu eram sigură dacă e din cauza vârstei, dar insista că a văzut șopârla. Am căutat peste tot și am găsit-o pe patul ei, sub pernă. Cred că a fost foarte uşurată că nu s-a trezit noaptea cu șopârla pe faţă, ar fi fost destul de şocant”, a spus femeia

Șopârla, care este inofensivă, a fost luată de Protecția Animalelor. Inspectorul RSPCA Lucy Green a spus că este „uimitor” că șopârla a supraviețuit „unei călătorii incredibile”.

„Cu siguranță este o șopârlă foarte norocoasă”, a adăugat ea.