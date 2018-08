Cu bicicleta prin Europa. Un moldovean a parcurs peste 11 mii de km şi a vizitat 11 ţări

Moldoveanul Vladislav Pușnei a trăit aventura vieţii în urmă cu două luni când a pornit pe bicicletă să cucerească Europa. Tânărul de 23 de ani a parcurs peste 11 mii de kilometri şi a reuşit să viziteze 11 ţări.

"Şi am început în Chişinău, am mers spre Kiev, spre Cernobîl, în Minsk, Vilnius, Riga, Talin, am fost în Sankt Petersburg", a spus Vladislav Puşnei, biciclist.

Cu rucsacul şi sacul de dormit în spate, Vladislav a ales să-şi petreacă şi în acest an vacanţa de vară într-un mod inedit.

"De fiecare dată cum vine vara, încep să fac planuri. Ce mai fac vara asta, unde pornesc, ce descopăr şi ce o să văd nou, ce o să am de povestit la toamnă", a spus Vladislav Puşnei, biciclist.

Moldoveanul spune că nu ar schimba bicicleta pe niciun alt tip de transport, fiindcă doar când călătoreşte pe două roţi poate admira fără grabă peisajele frumoase. Biciclistul s-a descurcat cu un buget de doar patru euro pe zi.

"Am fost găzduit de câteva ori de către moldoveni care se află cu traiul în Finlanda, după care în Suedia, în Franţa, în Germania, în Belgia şi în Portugalia. Au fost nişte familii extraordinare", a mărturisit Vladislav Puşnei, biciclist.

Studentul moldovean spune că din punct de vedere a locurilor frumoase, ţara noastră are cu ce se mândri.

"După ce am văzut o întreagă Europă, după ce am cutreierat-o de la est la vest şi de la nord la sud, pot să confirm şi să zic cu toată încrederea că Republica Moldova este probabil cu mult înaintea altor ţări. Avem peisaje care nu pot fi comparate cu nici un alt loc din Europa", a spus Vladislav Puşnei.

Anul trecut, Vladislav Puşnei a călătorit cu bicicleta prin sudul Europei. Tânărul s-a apucat să scrie o carte despre aventurile sale pe două roţi.