CU ACUZAŢII, DAR FĂRĂ PROBE. Membrul PPDA, Gheorghe Petic a refuzat să dea nume în cazurile de contrabandă cu ţigări

A luat apă în gură în faţa procurorilor când i-au fost cerute probe. Este vorba de liderul local PPDA din raionul Ungheni, Gheorghii Petic, fost poliţist de frontieră, care a declarat recent că actuala guvernare a preluat schemele de contrabandă cu ţigări de la fosta guvernare.

Tol el, a acuzat foşti colegi de-ai săi că au admis să fie trecute ilegal în România ţigări în valoare de şase milioane de lei. Chemat la procuratură, Petic a refuzat să dea nume, spunând că nu are încredere în organele de urmărire penală.



"Făcea referinţă la nişte probe care în viziunea organului de urmărire penală sunt relevante şi importante am ţinut să-l cităm şi să obţinemde la el respectiva informaţie pentru a progresa cu mersul procesului penal. Spre marele regret dumnealui nimic relevant din ce am solicitat, mai mult a refuzat sa furnizeze informaţii, practic, aşteptările organului de urmărire penală nu s-a soldat cu succes", a spus Nicolae Dumbrăveanu, procuror PCCOCS.



Procurorul Nicolae Dumbrăveanu a mai declarat că nu înţelege cum atunci şi-ar dori Petic să fie descoperită infracţiunea. Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii şi Cauze speciale a pornit un dosar penal pentru trafic de ţigări şi urmează să stabilească persoanele implicate în acest caz.