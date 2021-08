Discuţii aprinse la dezbaterile privind proiectul Legii Procuraturii. CSP condamnă modificările propuse de PAS şi solicită avizul Comisiei de la Veneţia. Procuratura Generală consideră că legislaţia actuală asigură deja evaluarea activităţii conducerii instituţiei, iar noile modificări propuse de guvernare nu vor face altceva decât să o subordoneze politic.



"Procurorul general la momentul de astăzi, în condiţiile legii actuale în vigoare este sub monitorizarea, sub evaluarea, sub controlul şi Adunării Generale. Un astfel de mecanism care se propune nu va duce la altceva decât aşa cum spune şi Comisia de la Veneţia o diluare de la competenţele CSP şi o subordonare directă, politică a procurorului general", a declarat procurorul general adjunct, Iurie Perevoznic.



Unii participanţi la dezbateri se arată nemulţumiţi că activitatea procurorului general va fi evaluată anual de o comisie specială formată din cinci membri propuşi de Preşedinţie, Ministerul Justiţiei, CSM şi CSP.



"Să excludem comisia respectivă şi să lăsăm pe seama Consiliului Superior al Procurorilor, evaluarea procurorului general. Mai specialişti în domeniu decât la Consiliul Superior al Procurorilor eu cred că nu se vor regăsi", a spus Iurii Lealin, preşedintele Asociaţiei Procurorilor.



Evaluarea procurorului general se va putea iniţia la sesizarea şefului statului sau a cel puţin trei membri ai CSP. În funcţie de abaterile depistate, acestuia i se pot aplica avertisment, mustrare sau eliberare din funcţie. Membrii Consiliului Superior al Procurorilor critică proiectul pentru că prevede schimbări în componenţa instituţiei şi cer ca aceastea să fie avizate de Comisia de la Veneţia. Aceştia atrag atenţia asupra unor recomandări făcute în acest an de experţi ai Consiliului Europei privind funcţionalitatea CSP.



"Calitatea de membru al CSP al ministrului Justiţiei trebuie exclusă, calitatea de membru al CSP al preşedintelui CSM trebuie exclusă, calitatea de membru de drept al CSP a avocatului Poporului, trebuie exclusă, iar noi ce facem exact invers", a declarat Inga Furtună, membru Consiliul Superior al Procurorilor.



De cealaltă parte, autorul proiectului, Sergiu Litvinenco, ministrul Justiţiei, spune că avizul Comisiei de la Veneţia nu este necesar. Deputatul PAS spune că se va ţine cont de unele propuneri anunţate în cadrul dezbaterilor. Proiectul ar urma să fie votat în a doua lectură de Parlament chiar săptămâna viitoare.



"Atât timp cât aspectele referitoare la evaluare, referitoare la răspundere, au fost expertizate de către Comisia de la Veneţia la momentul potrivit şi în condiţiile în care noi nu facem altceva decât legea să stabilească aceleaşi reguli de evaluare, răspundere disciplinară şi în raport cu procurorul general nu văd necesară necesitatea expertizării Comisiei de la Veneţia", a spus Litvinenco.



Anunţul l-a nemulţumit pe vicepreşedintele Comisiei Juridice Vasile Bolea:



"Orice transformare în instituţiile sensibile de la noi din stat, instituţii de drept este necesar consultarea experţilor Comisiei de la Veneţia. S-a îmbătat cu apă rece, eu cred că în mai puţin de jumătate de an o să vadă cetăţeni la Ministerul Justiţiei care o să ceară scoaterea lui cu picioarele înainte".



Proiectul PAS privind modificarea legii cu privire la Procuratură a fost votat în prima lectură în 13 august. Iniţiativa a stârnit critici din partea opoziţiei, care spune că asta va duce la o subordonarea justiţiei, iar procurorul general va fi unul de buzunar.