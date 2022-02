CSP a inițiat o procedură disciplinară pe numele lui Alexandr Stoianoglo

La solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, Consiliul Superior al Procurorilor a dispus iniţierea unei proceduri disciplinare pe numele şefului suspendat al Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo. Robu îl acuză pe Stoianoglo că, printr-o postare pe pagina sa de socializare, ar fi prejudiciat imaginea instituției și ancheta în cazul foştilor deputaţi, învinuiţi de îmbogăţire ilicită.Procurorul general interimar s-a referit la o postare a lui Stoianoglo din 10 februarie, în care acesta a scris că dosarele intentate foștilor parlamentari nu vor avea nicio finalitate. "Pentru că știu din propria experiență că este aproape imposibil de a demonstra faptele de corupție care au avut loc cu 7 ani în urmă, sunt sigur că procurorii vor fi în imposibilitate de a acumula baza probatorie," a scris Stoianoglo. Dumitru Robu consideră că în acest fel, Alexandr Stoianoglo ar fi încălcat normele etice."Declaraţiile lui Alexandr Stoianoglo indică faptul că toate acţiunile procurorului nu sunt decât o încercare de a sustrage atenţia oamenilor de la problemele zilnice prin difuzarea a astfel de declaraţii fără substrat factologic, instituţia procuraturii, dar şi procurorul de caz neîntemeiat sunt plasaţi sub influenţă politică", a declarat Dumitru Robu.Pentru iniţierea procedurii disciplinare au votat patru membri ai CSP. Avocatul lui Stoianoglo, Vasile Gafton susţine că în condiţiile în care clientul său este suspendat din funcţie, pe numele acestuia nu poate fi iniţiată nicio procedură. Cât despre postarea la care face referire Robu, Gafton spune că este doar opinia lui Stoianoglo, care nu prejudiciază nicidecum instituţia sau ancheta.Solicitat telefonic, expertul în drept constituţional, Teodor Cârnaţ ne-a declarat că, deși este suspendat din funcţie, Stoianoglo a rămas procuror, iar potrivit legii, o procedură disciplinară poate fi iniţiată. El a mai spus că astfel de acţiuni ar trebui întreprinse nu doar în privinţa lui Stoianoglo."Chiar dacă ai fost suspendat sau faţă de tine s-au intentat dosare penale, dar tu în această perioadă ai admis anumite abateri disciplinare, ele sunt pasibile de a fi verificate de către colegiul disciplinar. Îmi place ca în această oală să fie puşi toţi procurorii şi toţi judecătorii care au încălcat codul de etică şi conduită profesională", a spus Teodor Cîrnaț.În prezent, Alexandr Stoianoglo se află sub control judiciar. Potrivit deciziei instanţei, el nu are voie să meargă la procuratură, să participe la manifestaţii, precum și să comunice cu presa. Avocaţii acestuia au atacat decizia instanţei la CEDO, considerând că suspendarea clientului lor a fost ilegală și că acestuia i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil. Stoianoglo a fost reţinut în octombrie a anul trecut, fiind învinuit de abuz în serviciu, corupere pasivă, fals în declaraţii şi exces de putere. El se declară nevinovat.