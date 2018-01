CSM l-a demis pe Iurie Obadă, judecătorul care a emis mandat de arest pe numele lui Andrei Brăguţa, tânărul decedat în puşcărie

Judecătorul Iurie Obadă, care a emis mandatul de arestare pe numele lui Andrei Braguţa, a fost demis. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Magistraturii, care a stabilit că acesta a comis mai multe abateri disciplinare.

Magistratul se apără și susține că decizia este neîntemeiată. Totuşi, acesta nu a hotărât încă dacă o va contesta.

În cadrul ședinței, judecătorul a mai spus că nu a știut că Andrei Braguța avea probleme psihice, însă este convins că acesta s-a comportat iresponsabil. Potrivit lui, dacă tânărul nu era plasat în izolator, atunci ar fi prezentat pericol pentru societate.

"Considerați că este legală decizia CSM? - Consider că nu este întemeiată. - De ce? Considerați că ați procedat corect atunci? - Da, consider că am procedat corect și sunt și alte sancțiuni nu neapărat eliberarea din funcție", a declarat fostul judecători, Iurie Obadă.

Membrii CSM nu au fost convinşi de argumentele judecătorului.

"Cred că avea altă alternativă sau să înştiinţeze un alt organ pentru a-l supraveghea dacă s-a constatat că dumnealui era inadecvat şi cu atât mai mult că a spus că era într-o situaţie de iresponsabilitate sau să refuze aplicarea demersului pentru a îl supraveghea şi a-l transfera într-o instituţie medicală. Măsura preventivă arestul se aplică în ultima instanţă", a spus preşedintele CSM, Victor Micu.

Şi noul ministru al Justiţiei, Alexandru Tănase, consideră că demiterea judecătorului este corectă.

"Este o decizie a CSM foarte corectă care de fapt trebuie să servească ca un mesaj pentru toţi judecătorii, să nu aplice orbeşte măsurile preventive, trebuie încetată practica asta judiciară absolut vicioasă.Regula trebuie să fie judecarea persoanelor în stare de libertate, excepţia este privare de libertate, aşa spune şi CEDO", a spus Alexandru Tănase, ministrul Justiţiei.

Decizia CSM vine după ce, în noiembrie, Consiliul Disciplinar a decis că judecătorul Iurie Obadă nu a încălcat legea, însă procurorul general Eduard Harunjen a depus o contestație și a cerut anularea acesteia.

Andrei Braguţa a fost reţinut vara trecută, după ce a condus cu viteză excesivă. Tânărul a fost escortat la poliție și plasat în izolator, acolo unde a fost bătut cu bestialitate.

După câteva zile, el a fost transferat la Penitenciarul "Pruncul" şi în câteva zile s-a stins din viaţă.

4 deținuți și 3 polițiști au ajuns pe banca acuzaţilor în acest caz.

Recent, au ajuns judecată încă 13 polițiști, acuzați de tratament inuman.

Aceștia riscă întrei trei şi opt ani de închisoare sau amendă de până la 80.000 lei.