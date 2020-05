CSM a refuzat să examineze sesizarea socialistului Vasile Bolea privind demiterea a trei judecători ai CC

Consiliul Superior al Magistraturii a refuzat să examineze sesizarea socialistului Vasile Bolea privind demiterea a trei judecători ai Curţii Constituţionale - Domnica Manole, desemnată de Parlament, Liuba Şova şi Nicolae Roşca - desemnaţi de Guvern. Parlamentarul şi-a argumentat solicitarea prin faptul că cei trei magistraţi ar fi divulgat secretul deliberării în procesul alegerii lui Vladimir Țurcan în funcţia de președinte al Curții Constituționale, în august 2019 şi ar fi acceptat ingerințe în activitatea Curții. CSM nu a examinat nici sesizarea liderului PPDA, Andrei Năstase, deoarece acesta și-a retras-o între timp. Unii membri ai CSM au fost indignaţi că politicienii vizați încearcă să-i implice în jocuri politice.



"În privinţa încălcărilor Curţii Constituţionale poate fi calificată doar de către autoritatea de care l-a numit. Participarea altor autorităţi ar afecta considerabil independenţa Curţii Constituţionale", a spus Carolina Ciugureanu, membru CSM.



"Mie nu-mi este clar care a fost motivul că domnul Vasile Bolea, preşedintele Comisiei juridice, numiri şi imunități a sesizat anume Consiliului Superior al Magistraturii, mi-am făcut o concluzie că pentru de a folosi CSM în jocuri politice", a spus Nina Cernat, membru CSM.



"Adresarea trebuie să fie către toţi exponenţii care, într-o manieră directă sau indirectă, încearcă să implice Consiliul Superior al Magistraturii în discursurile cu tentă politică", a zis Carolina Ciugureanu, membru CSM.



Vasile Bolea nu a putut explica exact de ce s-a adresat la CSM și nu la Guvern și Parlament și s-a rezumat la expresia devenită celebră a președintelui Dodon: "De-atâta".



"CSM ca şi orice alt organ de stat primeşte petiţii şi sesizări, fără a da calificative unei sau altei petiţii.

- Dumneavoastră, ca jurist, din start nu aţi ştiut că este o sesizare care nu poate fi examinată de CSM, pentru că CSM nu are atribuţii pentru asta?

- Examenele mele eu am susţinut în anul 2004 şi 2005, nu sunt în poziţia în care să susţin examenele în faţa dumneavoastră. Sunt trei organe - Parlament, Guvern, CSM.

- De ce dumneavoastră nu aţi sesizat Guvernul şi Parlamentul, paralel?

- De atâta", a declarat Vesile Bolea.



La rândul său, Andrei Năstase, a explicat de și-a retras sesizarea, însă nu este de acord cu concluziile membrilor CSM, privind implicarea instituției în jocuri politice.



"Este o judecată primitivă, făcută, probabil, prin prisma propriilor lor experiențe. Sunt apărător al drepturilor omului și ma voi bate până la capăt pentru supremația Constituției", - a scris Andrei Năstase într-un mesaj, la solicitarea reporterului nostru."



În sesizarea sa, Andrei Năstase solicitase iniţierea unei proceduri disciplinare în privința fostului preşedinte al Curții Constituționale, Vladimir Țurcan. Sesizarea a fost făcută după ce preşedintele ţării, Igor Dodon, a recunoscut că l-a sunat personal pe Țurcan pentru a-i cere explicații privind suspendarea legii pentru care Guvernul Chicu și-a asumat răspunderea.



"Eu am sesizat CSM, pentru că de compentenţa CSM este. Este cunoscut faptul că în data de 23 aprilie 2020, Curtea Constituţională a hotărât din funcţie de preşedinte a judecătorului Ţurcan. A fost dată aprecierea juridică unor fapte similare celor care au fost invocate în cererea, adresată de către mine.", a spus Andrei Năstase.



Luni, judecătorii Curții Constituționale au sesizat Procuratura Generală în legătură cu declarațiile din presă ale unor politicieni privind presupuse filaje și intimidări. Într-un comunicat de presă, se anunţă că plenul Curții solicită Procuraturii Generale să ia toate măsurile legale necesare, prevăzute în legislaţie.