CSJ a sesizat Consiliul Europei privind modificările la legislaţia audiovizuală

Centrul pentru Jurnalism Independent a sesizat Consiliul Europei privind modificările la legislaţia audiovizuală. Notificarea CJI vine în contextul iniţiativei PAS de a readuce sub control parlamentar compania "Teleradio-Moldova" și de a simplifica procedura de demitere a membrilor Consiliului Audiovizualului. Deputaţii PAS neagă faptul că proiectul de lege ar atenta la libertatea presei din Moldova.



În scrisoare, Centrul pentru Jurnalism Independent informează Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei că Guvernul de la Chişinău încă nu și-a îndeplinit obligațiile asumate după condamnarea ţării noastre la CEDO în cauza "Manole și alții contra Moldovei". Potrivit CJI, legislația națională nu are garanții eficiente împotriva ingerinței autorităților şi partidelor în dreptul mass-media la libertatea de exprimare.

"Cele mai îngrijorătoare prevederi ale acestui proiect de lege se referă la reintroducerea mecanismelor legale din trecut privind controlul asupra radiodifuzorului public, care va rezulta în practica vicioasă de interferare a forţelor guvernamentale în activitatea TRM. Proiectul de lege a stârnit critici dure din partea ONG-urilor media naționale, care au avertizat că modificările vor avea ca rezultat subordonare a organelor de conducere și control ale TRM față de puterea politică", se menţionează în sesizarea CJI expediată la Strasbourg.



În 2002, jurnalista Larisa Manole şi alți opt angajați ai TRM au reclamat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului încălcarea libertăţii de exprimare la Teleradio-Moldova. În 2009, Curtea a constat că nu a fost respectat pluralismul de opinie, iar instituţia publică a fost controlată de partidele aflate la guvernare.



La rândul lor, autorii proiectului de lege privind modificarea Codului Serviciilor Media Audiovizuale susţin că nu văd nicio legătură cu adresarea CJI.



"- Citiţi hotărârea CEDO şi veţi vedea că nu pre are legătură.

- CJI crede că are.

- Discutaţi cu CJI.

- Ce modificări au fost propuse după dezbaterile publice şi observaţiile?

- Ele nu sunt principiale, dar s-a ţinut cont, evident. În primul rând s-au dat mai multe locuri pentru societatea civilă în Consiliul de Supraveghere", a menționat Virgil Pîslariuc, deputat PAS.



Întrebat de ce proiectul nu a fost trimis spre expertizare Consiliului Europei înainte de adoptarea în lectură finală, deputatul Virgil Pîslariuc a insinuat că acest lucru nu este obligatoriu.



"- De ce acest proiect nu a fost trimis pentru examinare sau avizare la Consiliul Europei înainte să fie votat în a doua lectură?

- (pauza) Nu ştiu, este o chestie care ţine, pe care am discutat, inclusiv, cu parteneri internaţionali", a spus Virgil Pîslariuc.



Pîslariuc nu a precizat care sunt partenerii internaţionali cu care a fost discutat proiectul de lege. Am contactat reprezentanţii Ministerului Justiţiei pentru a solicita o reacţie la scrisoarea CJI, însă până acum nu am primit un răspuns.



Membrii Consiliului de Supraveghere al "Teleradio-Moldova" au criticat iniţiativa privind revenirea sub control parlamentar a radiodifuzorului public. Aceştia au calificat proiectul drept o intervenție brutală în prevederile Codului Serviciilor Media Audiovizuale.



Proiectul de lege a fost inclus pe agenda şedinţei de joi a Parlamentului, pentru a fi adoptat în lectura a doua, în pofida criticilor vehemente din partea opoziţiei, societăţii civile, a organizaţiilor şi instituţiilor media.



Guvernarea a fost acuzată că încearcă să instituie cenzura la singurul radiodifuzor public şi să controleze politic CA . PAS a respins acuzaţiile şi a justificat modificările prin necesitatea de a responsabiliza factorii de decizie din cele două instituţii.