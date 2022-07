CSA Steaua, echipa din Liga 2 României, a anunțat transferul a trei jucători înaintea noului sezon

Bodișteanu și Corbu au evoluat sezonul trecut în Liga 1 a României, la Farul Constanţa, respectiv ChindiaTârgoviște, în timp ce Calestru a fost legitimat la Dacia Buiucani."Sunt foarte mândru că am ajuns la această echipă. Este o echipă cu tradiţii, cu o istorie foarte mare în spate, cu o galerie foarte frumoasă. Chiar sunt mândru că am ajuns aici şi sperăm la rezultate cât mai frumoase.", a declarat DORU CALESTRU, jucător CSA Steaua.Internaționalul moldovean, în vârstă de 19 ani, a fost convocat la toate loturile de juniori ale naţionalei Moldovei, dar și la selecționata sub 21 de ani. Calestru este discipolul şcolii de fotbal CSCT Buiucani, iar apoi a promovat cu prima echipă a clubului în Divizia Naţională. El a mai jucat şi pentru Sfântul Gheorghe Suruceni.