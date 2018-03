CS POLITEH, PAS SPRE FINALĂ. Vicecampioana a învins cu 63-50 echipa ASEM

CS Politeh a făcut un prim pas spre finala campionatului naţional de baschet feminin. Elevele Olgăi Verghizova au învins cu scorul 63-50 formaţia Academiei de Studii Economice a Moldovei în primul meci al semifinalei.

Jocul a fost echilibrat în primele două sferturi, iar vicecampioana a condus la pauza mare cu 30-29. Echilibrul s-a rupt în repriza a treia câştigată de Politeh la 13 puncte diferenţă.



"Avem o echipă mai echilibrată. Suntem mai bine pregătite din punct de vedere fizic. Nu sunt mulţumită de joc, deoarece baschetbalistele nu fac ceea ce spun eu", a spus antrenoare CS Politeh, Olga Verghizova.



"Nu avem schimb, jucăm în cinci. Ne este foarte greu din punct de vedere fizic. În prima jumătate a jocului am condus, deoarece am avut forţe. Cred că tehnic suntem pregătite destul de bine", a spus jucătoare ASEM, Gabriela Matei.



Cele mai bune marcatoare au fost Violeta Savenco şi Anastasia Sureadnova, care au acumulat câte 21 de puncte.



"Am ştiut din start că vom câştiga. Singura întrebare a fost scorul final. A fost un meci dificil. Jucătoarele de la ASEM au luptat, însă echipa noastră a avut o prestaţie mai bună", a spus jucătoare ASEM, Anastasia Sudeadnova.



CS Politeh mai are nevoie de o victorie pentru a se califica în finală. Următorul meci este programat pentru 24 martie şi se va disputa la complexul sportiv ASEM.

În cea de-a doua semifinală se întâlnesc BC Sângerei şi echipa şcolii sportive din Căuşeni.