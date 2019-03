CRUZIME FARĂ MARGINI! Un bărbat din Bălți, filmat în timp ce TORTURA și MALTRATA o pisică

Încă un caz de maltratare a animalelor a fost înregistrat la Bălți. Un bărbat a fost filmat în timp ce chinuia o pisică. Vecina care a văzut actul de agresiune a încercat să scoată animalul din mâna agresorului, dar fără nici un rezultat. Bărbatul nu a fost de găsit pentru a comenta situația. Acesta riscă o amendă de până la 1200 de lei.

Bătaia cruntă a felinei a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Din imagini se vede cum pisica încearcă să urce un gard. La un moment, bărbatul a înhățat animalul de coadă și l-a trântit la pământ, aplicându-i numeroase lovituri. În încercările disperate ale pisicii de a se elibereze din prinsoare, agresorul a călcat-o în picioare.

Martoră la această scenă a fost vecina. Aceasta ne-a spus că a încercat să-l oprească pe bărbat, dar fără succes. Acesta a continuat să-i aplice lovituri pisicii.



"Eu am fugit la el, eu am început să strig, el nu lăsa în pace pisica, el continua s-o omoare. Cu un picior el a călcat peste lăbuțele din față, dar cu mâinile o sufoca. Eu am văzut că îi curgea sânge din nas pisicii, pe spinare avea sânge", a declarat Anghelina Soluianova, locuitoare a orașului Bălți.



Femeia spune că a depus o reclamație la poliție. Totodată, ea a precizat că a doua zi a văzut pisica într-un hal fără de hal. Ea spune că cele văzute au avut un impact emoțional puternic asupra ei.



Eu m-am dus să-l caut, nu puteam să-l găsesc, apoi l-am găsit el se afla după gard, el era speriat și se observa că greu merge. Dar mai departe ce urmează o să vină să mă omoare și pe mine, cum se primește, mie deja îmi este frică să ies din casă, mie mii frică să mă aflu în casă cu ușa descuiată, el o să intre mai departe și pe mine o să mă omoare.



Bărbatul nu a fost de găsit pentru a ne spune de ce a recurs la un asemenea gest. Președinta unei organizații pentru protecția animalelor din Bălți îndeamnă oamenii să fie mai buni cu animalele.



"Noi nu avem altă ieșire din situație decât să facem apel la umanism. Dacă noi nu vom trezi o atitudine umană, lucrurile vor continua așa. Pisica este cel mai neajutorat animal, felina nu poate provoca omului nici un rău", a spus Tatiana Beriozkina, președintele organizației ”Zoo Șans”.



La moment pisica este în grija unei locuitoare din Bălți. Bărbatul riscă o amendă de la 600 de lei până 1200 de lei. Amintim că un caz de atitudine crudă a fost înregistrat săptămâna trecută la Bălți. O pisică a rămas oarbă după ce o persoană necunoscută i-a scos ochii și i-a găurit limba.