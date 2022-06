CRUZIME FĂRĂ MARGINI la Fălești. Un câine a fost legat cu o sfoară şi târât după o căruţă (IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL)

Un câine a fost legat de gât cu o sfoară și târât după o căruţă. Imaginile șocante au fost surprinse de un martor ocular pe un drum din satul Sarata Nouă, raionul Fălești.

Din imaginile video se vede că patrupedul era epuizat și abia de se mișca. Mai mult, autorul imaginilor spune că vehiculul se deplasa repede, iar animalul se sufoca și opunea rezistență.

"Dimineață mergeam cu evacuatorul pe drum și am întâlnit acest "domn". Câinele era legat de gât la căruță și căruța mergea destul de repede, din păcate am pus video pe pauză întâmplător și nu am reușit să înregistrez dialogul cu el. Sărmanul animal se sufoca, era slăbit și opunea rezistență deoarece nu reușea să meargă atât de repede și practic era târât pur și simplu de gât", a menționat martorul ocular, care a postat imaginile video pe o rețea de socializare.

Deocamdată nu am aflat dacă poliția s-a autosesizat cu privire la acest caz.

