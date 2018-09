CROITORIE DESCHISĂ PE BANII UE. O femeie din Taraclia a câștigat un grant de 54 de mii de lei

O femeie din satul Corten, raionul Taraclia, şi-a văzut visul îndeplinit cu ajutorul banilor europeni.

Ea a deschis un atelier de croitorie în casa părintească, după ce a câştigat un grant de 54 de mii de lei din partea Uniunii Europene.



”Eu mereu lucram în casă, într-o cameră. Acum, într-o debara și o cameră am făcut reparație, am cumpărat utilaj nou și mă ocup de repararea și croitul hainelor din piele și blană”, a spus o locuitoare a satului Corten, Galina Minceva.



Deocamdată, Galina Mincava coase doar la comandă, iar materia primă o ia direct de la clienți.



”Ne-au adus o geacă. O bătrână a adus-o pentru fiul ei. Ea poate fi aruncată deja, dar cum oamenii trăiesc modest, noi am hotărât s-o reparăm. Toată munca o să coste în jur de 75 de lei.”



Femeia are angajată o cusătoreasă, dar pe viitor planifică să mai deschidă câteva locuri de muncă.



”Lucrez aici deja de doi ani și îmi place foarte mult, e comod și am învățat multe. În 10 minute sunt la serviciu.”



Galina a obținut grantul printr-un program dezvoltat de PNUD.



”Prioritară este susținerea micilor întreprinzători. Noi sperăm că în felul acesta se va opri și migrația măcar puțin”, a spus responsabilă de implimantarea proiectelor în Taraclia, Maria Angheliceva.



În cadrul programului, Uniunea Europeană a oferit granturi de până la 30 de mii de euro pentru dezvoltarea a 78 de afaceri în Găgăuzia și Taraclia. Condiția este ca beneficiarul să contribuie cu cel puțin 20% din valoarea proiectului.