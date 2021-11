Criza şoferilor de camion creează probleme majore în Marea Britanie. Decizia Londrei în preajma sărbătorilor de iarnă

Marea Britanie ar putea să se confrunte cu probleme în aprovizionarea cu băuturi alcoolice în perioada sărbătorilor de Crăciun, dacă Guvernul nu îşi intensifică eforturile pentru a remedia un deficit de şoferi de camion, a avertizat miercuri o asociaţie reprezentativă din industria vinului şi băuturilor spirtoase.

Posibilitatea raţionalizării vânzărilor de alcool vine după ce achiziţiile de panică au creat cozi la benzinăriile din Marea Britanie, tot ca urmare a lipsei şoferilor care să conducă camioanele cisternă de la rafinării la staţiile de alimentare.

Marea Britanie are nevoie urgent de 100.000 de şoferi de camion, rezultat al unei combinaţii de factori precum şoferii care au părăsit industria, Brexit şi pandemie, o criză care a provocat haos de-a lungul lanţurilor de aprovizionare şi cozi la benzinării.

Criză de aprovizionare în Marea Britanie: perioade de aşteptare de 5 ori mai mari la importul produselor

Asociaţia comercianţilor de vin şi băuturi spirtoase din Marea Britanie (WSTA) a anunţat miercuri că un număr de 49 de firme, inclusiv Moet Hennessy UK, Laurent-Perrier UK, Pernod Ricard UK, C&C Group şi Matthew Clark, şi-au pus numele pe o scrisoare trimisă ministrului Transporturilor, Grant Shapps, în care îi cer să ia măsuri urgente pentru a rezolva problema deficitului de şoferi de camioane de mare tonaj şi perturbările în traficul de marfă.

"Există îngrijorări serioase în rândul membrilor noştri potrivit cărora, dacă nu se vor lua măsuri de urgenţă, vom aluneca şi mai mult în haos. Vedem deja mari întârzieri în timpul de livrare a vinurilor şi băuturilor spirtoase, ceea ce majorează costurile şi limitează gama de produse disponibile pentru consumatorii britanici", apreciază directorul WSTA, Miles Beale.



Asociaţia susţine că membrii săi se confruntă în prezent cu perioade de aşteptare de cinci ori mai mari la importul produselor, comparativ cu situaţia din urmă cu un an, iar firmele care anterior puteau acoperi comenzile în două-trei zile au acum nevoie de 15 zile pentru a procesa unele livrări. În plus, costurile pentru transportul de marfă au crescut şi ele cu 7%, după ce firmele de livrări au fost nevoite să majoreze salariile şoferilor, transmite Observatornews cu referire la Reuters.



În aceste condiţii, WSTA vrea ca ministrul Transporturilor, Grant Shapps, să prelungească, pentru cel puţin un an, o schemă de acordare de vize temporare pentru şoferii de camion, în ideea de a reduce presiunile cu care se confruntă industria. De asemenea, WSTA vrea ca Ministerul Transporturilor să faciliteze o mai bună direcţionare a mărfurilor dinspre porturi, pentru cursele pe distanţe scurte.

Vize temporare pentru 5.000 de şoferi de camion

Pentru rezolvarea deficitului de şoferi de camion, Executivul de la Londra a decis că un număr de 5.000 de şoferi de camion de mare tonaj vor putea veni în Marea Britanie pe baza unor vize temporare, valabile pe o perioadă de trei luni, din octombrie până în decembrie.

Cu toate acestea, transportatorii britanici au avertizat că aceasta este doar o soluţie pe termen scurt şi nu va rezolva deficitul acut de şoferi de camion. De asemenea, reprezentanţii sectorului transporturilor au avertizat că şoferii de camion din Europa ar putea să nu mai dorească să muncească în Marea Britanie după Brexit.