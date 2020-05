Criza provocată de noul coronavirus a lăsat în jur de 11 mii de moldoveni fără serviciu. Datele Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă se referă la perioada 1 aprilie-13 mai. Prin comparaţie, anul trecut, în acelaşi interval de timp erau doar 300 de şomeri.

De la începutul anului s-au înregistrat 33 de mii de oameni rămaşi fără loc de muncă. Doar în aprilie lista a fost completată de încă 9 mii de persoane. Numai 100 dintre aceştia au reuşit să se angajeze. Astfel, cheltuielile pentru acordarea ajutorului de şomaj au depăşit 1,3 milioane de lei.



MARCELA GANEA, şeful serviciului monitorizare ANOFM: "Cei mai mulţi şomeri s-au înregistrat în municipiile Chişinău, Bălţi, Soroca, Cahul, Orhei şi UTA Găgăuzia. "



Cristina Eltekova a rămas fără loc de muncă acum trei săptămâni, după ce oficiul în care lucra ca manager a făcut disponibilizări. Femeia îngrijeşte singură un copil de trei ani şi spune că îi este din ce în ce mai greu.



"Mă ajută părinţii, iar fostul soţ achită pensia alimentară pentru copil. Nu ştiu, acum este destul de greu. Sunt gata să mă angajez oriunde", a spus Cristina Eltekova.



Numărul celor care au rămas fără loc de muncă ar putea fi mai mare decât arată datele oficiale, deoarece unii nu au depus cereri la agenţie, cum este şi cazul Cristinei.



"Am auzit că se alocă un ajutor de şomaj, dar, până la urmă, se spune că nu vor mai fi oferiţi aceşti bani. În plus, am fost internată în spital două săptămâni. Compania de asigurări ar fi trebuit să-mi achite cheltuielile de atunci, dar aşa şi nu am mai primit banii."



Cei care au rămas fără un venit în această perioadă pot cere ajutorul de şomaj în valoare de 2775, dacă nu au un stagiu de muncă de un an. Cei cu vechime în muncă beneficiază de alocaţii care constituie 40 sau 50 la sută din salariu.

Perioada stării de urgenţă se încheie în data de 15 mai. Autorităţile au anunţat că aceasta nu va fi prelungită.