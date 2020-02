Criza măştilor medicinale în farmaciile din Capitală. Produsele de protecţie se vând acum la un preţ de şapte ori mai mare

Măştile medicinale sunt zilele acestea aproape de negăsit în farmaciile din Capitală. În contextul Codului Galben la nivel național privind riscul de răspândire a noului tip de coronavirus, aceste produse s-au vândut ca pâinea caldă, susţin farmaciştii, iar puţinele stocuri rămase se vând în unele puncte comerciale la preţuri exagerate.

Am mers cu o cameră ascunsă în mai multe farmacii din Capitală să vedem care e situaţia.

"Nu este, pentru că toate farmaciile se aprovizionează de la acelaşi depozit. Dacă până acum măştile erau importate din China. Logic. Cineva acum cumpără măşti de la noi, şi le trimitea în China înapoi".

Unii farmacişti ne-au spus că deja de câteva zile, în depozitele din Capitală nu mai sunt măşti.

- Aveţi măşti pentru răceală?

- Nu!

- Da o să aveţi?

- Nu ştiu, nu vă pot spune.

- De ce e aşa criză?

- Nu sunt, de ieri stocul este epuizat.

În una dintre farmaciile din Capitală, am găsit măşti medicinale, ce-i drept, la un preţ de şapte ori mai mare decât de obicei.

- Da cât costau ele?

- Ele costau 70 de bani una.

- Şi acum 5 lei?

- 5 lei.

Unii locuitori ai Capitalei şi-au cumpărat măşti din timp.

"Noi am luat mai înainte. Că am avut norocul că am fost bolnavi mai înainte şi avem de rezervă".

Alţii sunt de părerea că agenţii economici profită de panica creată.

"A fost un leu, da acum pe internet este că o să fie 20 de lei. Asta ce, îmbogăţim statul? Nu! Îmbogăţim farmaciile".

"Este o metodă de a câştiga. Ei profită de situaţie cât au ocazia. Nimeni nu cumpăra aceste măşti până acum".

Administratorii mai multor companii farmaceutice au refuzat să ne explice brusca scumpire a acestor produse.

Responsabilii din cadrul Agenţiei Medicamentului ne-au explicat preţurile sunt stabilite de farmacii şi că nu e de competenţa lor să reglementeze adaosurile comerciale. De cealaltă parte, ministrul Sănătăţii, Municii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu a declarat că în depozitele farmaciilor sunt destule măşti pentru a face faţă cererii.

"Sperăm foarte mult la cazul dat, la bunul simţ al agenţilor economici cel puţin să nu exagereze cu acel adaos comercial care este pus deja de către farmacii pe teritoriul Republicii Moldova", a afirmat ministrul Sănătăţii, Viorica Dumbrăveanu.

Preşedintele Igor Dodon, care nu are nicio atribuţie în acest domeniu, a anunţat că se va implica şi el în acest caz.

"Noi o să ne preocupăm foarte serios de acest lucru. Nu încercaţi să faceţi bani acum pe această situaţie, cu creşterea preţurilor, cu speculaţii şi aşa mai departe. O să procedăm foarte dur cu cei care îşi permit acest lucru", a comunicat preşedintele ţării, Igor Dodon.

Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei a anunţat că a solicitat Consiliului Concurenței să verifice dacă majorarea preţului este justificată şi dacă există o înțelegere de cartel între companiile farmaceutice.

