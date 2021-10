Criza gazelor se simte şi la pompă: la Bălţi mai e deschisă o singură staţie Transautogaz, după ce săptămâna trecută a fost sistată activitatea a celei mai mari staţii de alimentare cu gaz metan de pe centura de ocolire a municipiului. Acum conducătorii auto stau ore în şir la cozi pentru a-şi alimenta automobilele.

Cei mai afectaţi sunt taximetriştii:



"- Da ce părere? Stăm şi aşteptăm.

- De câte zile vă confruntaţi cu problema?

- Avem o săptămână aproape. Încărcăm până aproape de capăt, ceea ce ne dau ei, ajunge undeva la vreo 200 de km.

- Şi lucraţi mai puţin?

- Da, desigur. Iată stăm de două ore şi jumătate".



" - În această perioadă lucraţi mai puţin din cauza lipsei de gaz?

- Da, mai puţin. Pentru că am nevoie să încarc maşina stau şi aştept, pierd timp. Câte o oră, o oră jumătate".



"- Cât stăm în rând? O oră, o oră şi jumătate, cred.

- Şi aşa zilnic?

- Am stat şi trei ore, cel mai mult. Mie o singură încărcare îmi ajunge pentru 200 de km, în medie, prin oraş. Dar dacă am o comandă mai departe prin raion, trebuie să vin din nou să alimentez. Se întâmplă şi de două ori pe zi.

- Dar benzina?

- Benzina e prea scumpă".



Angajaţii staţiei de alimentare cu gaz metan nu au vrut să ne ofere un comentariu în faţa camerei, însă, ne-au spus că fiecare şofer poate încărca atât cât are nevoie. În prezent, doar șapte staţii de alimentare Transautogaz îşi desfăşoară activitatea fără probleme, iar cinci sunt închise. De la începutul anului, un litru de gaz lichefiat s-a scumpit cu 3 lei şi 20 de bani şi a ajuns la 13 lei şi 39 de bani, potrivit datelor postate pe site-ul companiei.