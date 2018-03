Criză fără precedent pentru tenismenele aflate pe podiumul WTA. Ce se întâmplă cu Halep, Wozniacki şi Muguruza

Criză fără precedent pentru tenismenele aflate pe podiumul WTA! Din diverse cauze, primele trei jucătoare ale lumii, Simona Halep, Caroline Wozniacki şi Garbine Muguruza, au dezamăgit în ultimele două luni, scrie mediafax.ro.

Fanii au aşteptări mari de la tenismene precum Simona Halep (1 WTA), Caroline Wozniacki (2 WTA) şi Garbine Muguruza (3 WTA), însă cele trei traversează o perioadă "neagră" care parcă nu se mai termină! Cu excepţia lunii ianuarie, Simona, Caroline şi Garbine au fost ineficiente în sezonul pe hard, nereuşind să câştige niciun titlu. Este o situaţie de-a dreptul incredibilă, ţinând cont că Halep, Wozniacki şi Muguruza au fost cei mai importanţi capi de serie de pe tablourile principale ale turneelor disputate în februarie şi martie.



Halep a avut un început fulminant de sezon, dar a plătit şi un preţ scump! Imaginea cu Simona în perfuzii, realizată după finala de la Australian Open, a fost grăitoare, prevestind parcă ceea ce avea să urmeze. Efortul depus la primele două competiţii din 2018 a epuizat-o pe româncă, iar totul a culminat cu momentul în care s-a accidentat la picior, la Doha. Deşi s-a recuperat după o pauză de trei săptămâni, eleva lui Darren Cahill şi-a ieşit din ritm, jucând slab la turneele din SUA.



Semifinala atinsă la Indian Wells a fost chiar nesperată, întrucât Halep a greşit enorm pe durata turneului! La Miami nu s-a văzut niciun progres, iar eliminarea prematură a fost inevitabilă. O altă posibilă explicaţie pentru prestaţiile modeste din SUA ar putea avea legătură cu faptul că Simona se concentrează momentan doar pe câştigarea unui titlu de Grand Slam. Ea urmăreşte să-şi reatingă vârful de formă în luna mai, înainte de Roland Garros, turneu la care, conform regulamenteului, nu va putea conta pe Darren Cahill în timpul meciurilor - pentru a se obişnui cu condiţiile respective, Simona nu a mai apelat la antrenor nici pe durata jocurilor de la Miami.

Wozniacki a defilat şi ea în prima lună din acest an, iar acum are aceeaşi soartă ca şi Halep. Şi putem afirma că Wozniacki a suferit mai mult decât rivala ei. Caroline a rămas fără benzină după ce a triumfat la Australian Open, motiv pentru care a reuşit numai 6 victorii în următoarele patru turnee. Acest lucru a generat o rocadă la vârful clasamentului WTA, Simona devenind lider incontestabil, la o distanţă de 1.350 de puncte faţă de sportiva nordică.



Muguruza este singura jucătoare din Top 3 WTA care a bifat o finală în ultimele două luni, însă asta nu înseamnă prea mult pentru o tenismenă cu pretenţiile ei. Mai ales că iberica anunţa înaintea sezonului că obiectivul ei principal este primul loc mondial. Spre deosebire de Halep şi Wozniacki, Muguruza şi-a revenit din punct de vedere fizic, însă mai are de lucrat la nivel mental. Aşa cum o ştim, Garbine nu reuşeşte să fie constantă pe toată durata unei stagiuni, explodând doar la anumite turnee, cum ar fi Roland Garros sau Wimbledon.

Cel mai importante jucătoare din circuit vor începe pregătirea pentru sezonul pe zgură, în care Halep este obligată să spargă gheaţa. Liderul WTA are multe puncte de apărat la Stuttgart (semifinală), Madrid (titlu), Roma (finală) şi Roland Garros (finală).