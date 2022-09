Criza energetică loveşte în pub-urile din Marea Britanie. Antreprenorii cer plafonarea preţurilor energiei

Criza energetică loveşte în mii de berării şi restaurante din Marea Britanie. Preţurile ridicate pentru energie se reflectă în facturi. Antreprenorii anticipează o creştere de 4-5 ori mai mare a cheltuielilor, ceea ce-ar împinge pub-urile la faliment sau chiar să se închidă. Proprietarii localurilor au cerut Guvernului o plafonare a preţului energiei pentru a salva afacerile şi tradiţiile englezilor de secole. Pub-ul Red Lion este situat într-o zonă înverzită dintr-o suburbie a Londrei. Proprietarul localului se teme că această iarnă o să-i îngheţe afacerea. Facturile la energie i-ar putea acoperi veniturile.

"Guvernul trebuie să intervină şi să introducă un plafon pentru preţurile energiei în mediul de afaceri. Să vorbeşti doar de o reducere de 5% din TVA. Este doar un mod de a distrage atenţia", a spus un proprietar.

Deţinătorii lanţurilor de berării şi restaurante din Marea Britanie anticipează că facturile ar putea creşte de 4-5 ori. În aceste condiţii, cam 70 la sută dintre antreprenori riscă să nu poată trece de iarnă.



"Am întâlnit oameni care spuneau că se aşteaptă ca facturile lor să crească cu 100%, până la 300%, iar în unele cazuri până la 400%. Am văzut că unele localuri au postat că vor plăti de la 30 de mii de lire pe an până la 150 de mii de lire", a spus un alt antreprenor.

Creşterea preţurilor pentru energie deja a provocat scumpiri în lanţ.

În aceste condiţii, proprietarii pub-urilor sunt puşi în faţa unei alegeri: fie să ridice preţurile, fie să reducă orele de lucru. Pe de altă parte, ţinând cont că inflaţia anunţată de autorităţile de la Londra în iulie a constituit 10 procente, fiind în trend ascendent, oamenii ar putea fi determinaţi să cheltuie mai puţin.