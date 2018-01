Criză economică în Venezuela. Mulţi tineri caută metale preţioase într-un râu cu deşeuri

Criza economică din Venezuela i-a adus la disperare pe localnici. Mulţi tineri din Caracas s-au apucat să caute aur şi argint într-un râu în care se scurg deşeuri.

Ulterior, aceştia vând metalele preţioase şi îşi cumpără mâncare.



"Aici poţi găsi cupru, bronz, argint şi aur. Asta e ceea ce căutăm. Suntem aici pentru că aşa este situaţia. Nu avem de lucru."



Tinerii spun că materialele preţioase pe care le găsesc în apă au fost pierdute de oameni pe parcursul a zeci de ani.



"De exemplu, ieri am găsit patru elemente din aur care cântăresc aproximativ două grame. După ce le-am vândut, am câştigat aproximativ 40 de dolari. E destul de bine."



Metalele preţioase găsite sunt vândute la casele de amanet.



"Băieţii ne aduc aur şi argint murdar. Ei fac acest lucru pentru a se întreţine."



Specialiştii îi avertizează însă că se pot îmbolnăvi de diverse boli grave.



"În primul rând, această apă nu este purificată. Ea este la fel de murdară precum cea de la toaletă. Imaginaţi-vă ce se poate întâmpla cu pielea voastră atunci când intraţi în aşa apă în fiecare zi", a spus biologul Nora Malaver.



Criza alimentară din Venezuela este generată, în mare parte, de scăderea prețului la petrol. Țara are și o datorie externă de 120 de miliarde de dolari, pe care riscă să n-o mai poată achita.