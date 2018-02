Criza deșeurilor din Dondușeni se acutizează. De două săptămâni, orașul nu a mai fost salubriza

Criza deșeurilor din Dondușeni se acutizează. De două săptămâni, orașul nu a mai fost salubrizat, iar în jurul tomberoanelor e dezastru. Pentru a rezolva situația, președintele consiliului raional a convocat o ședință de urgență, care s-a lăsat cu scandal.



Acum un an, primarul orașului a cerut ca oamenii să achite achite pentru salubrizare în primărie şi nu direct întreprinderii care evacuează gunoiul, în baza contractelor cu fiecare gospodărie în parte.

Taxa stabilită era însă mai mare decât tariful anterior, aşa că mulţi oameni au refuzat să plătească. În plus, localnicii acuză primăria că se ghidează după o bază de date învechită. Acum primarul vrea să revină la vechea practică, însă directorul întreprinderii vrea şi el date actualizate.



"Aceasta durează jumătate de an posibil, maxim. Baza de date care a fost la noi în calculator, ea deja nu există. Pentru a face o nouă bază de date, noi trebuie să achităm o sumă de 30 de mii de lei la firma prestatoare de servicii", a spus managerul întreprinderii municipale, Marcel Vrabie.



Oamenii sunt nemulţumiţi şi speră ca problema să fie rezolvată, în plus, să nu trebuiască să plătească mai mult.



"Este imposibil să te apropii de tomberoane. Tot gunoiul este împrăștiat. "



"Oamenii sunt nevoiți să scoată pe marginea drumului, să facă dezordine în oraș. Lasă să facă contracte, numai să nu fie mai mult decât 15 lei de persoană".



Contractul dintre Primărie și întreprinderea municipală care salubrizează orașul s-a încheiat în decembrie, iar autoritățile locale nu au semnat un nou acord. În următoarele două luni, muncitorii au continuat să strângă deșeurile, pentru că primarul le-a promis că va achita pentru servicii. De atunci, autoritățile locale au acumulat datorii de aproape trei sute de mii de lei pentru întreprinderea municipală.