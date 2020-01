Criză de transport public în Capitală. Mai mulţi locuitori din sectorul Buiucani se plâng că circulă doar o rută de microbuz

Criză de transport public în Capitală. Mai mulţi locuitori ai sectorului Buiucani se plâng pe faptul că, de câţiva ani, se deplasează foarte greu la muncă, la şcoală sau la grădiniţă. Oamenii spun că după ce anul trecut a fost modificat itinerarul unei rute de microbuz, în regiune, pentru călători, a rămas doar o linie de maxi-taxi, care în orele de vârf e arhiplină.



În această dimineaţă, pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani, unde locuieşte şi primarul Ion Ceban, maxi-taxiurile circulau fără abateri. Cert e însă că nu toţi oamenii reuşeau să prindă un loc în transport. Singurele microbuze care trec pe acolo, cele de pe ruta 103, de mai bine de un an circulă până la Dumbrava, astfel, când ajung în oraş, maşinile sunt aglomerate.



"Până la ora 07:00, dacă urci, ajungi, şi deja după ora 09:00, în fiecare zi. Aștept Ceban să vină şi să pună autobuze", a spus un bărbat.



"Sunt foarte încărcate şi sunt unele care nici nu se opresc. Este foarte greu, în fiecare dimineaţă sunt foarte încărcate, uneori trebuie să aşteptăm şi 40 de minute ca să putem merge", a explicat o femeie.



"Deja a treia rutieră a trecut. Am stat mai în vale, nu am putut urca, am venit aici, dar deja de ceva timp nu pot urca, este plină.Circulă des, dar nu ştiu, aşteptăm alta", a spus o altă femeie.



Şoferii confirmă acest lucru, dar astfel de cazuri sunt puţine, spun ei:



"Eu, de exemplu, iau pasageri atât cât încap, dar nu aşa ca să stea până în sticlă şi să nu văd drumul, mă rog, mai sunt momente".



Responsabilii de la Pretura Buiucani sunt la curent cu această problemă şi promit că începând cu acest an lucrurile se vor schimba.



"Sunt preconizate pentru anul acesta noi unităţi de autobuze cu care noi vom suplini această problemă care este destul de mare dat fiind faptul că în sector sunt instituţiile sociale. Este bugetul nou, urmează procedurile de achiziţie publice. E nevoie de minim trei unităţi de autobuze", a declarat Pavel Movila, vicepretor al sectorului Buiucani.



Contactat telefonic, şeful Direcției Transport, Adrian Boldurescu, ne-a spus că este într-o şedinţă, iar ulterior va reveni cu un comentariu la acest subiect.

