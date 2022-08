Criză de specialişti la Inspectoratul General al Poliției. Peste 1400 de funcții sunt vacante

”Dacă o să luăm inspectoratele teritoriale, acolo este generată de lipsa unor candidați, fiind un număr scăzut populație. Cât vorbim de candidații din municipiul Chișinău sau municipiul Bălți, aici apare un alt compartiment: Volumul foarte mare de lucru, salariul la fel joacă un rol important.”, a spus VIOREL CERNĂȚEANU, șeful IGP.În prezent, din cele peste 1400 de funcții vacante, aproape 800 sunt pentru ofițeri, iar 624 - pentru subofițeri. Cele mai multe posturi libere se găsesc în municipiul Chișinău, mai exact peste 300. Inspectoratului de Poliție Buiucani are cea mai mare lipsă de polițiști.”Avem funcții vacante 44. Din ele avem funcții de ofițeri și de subofițer. Inspectoratul de Poliție Buiucani deservește un teritoriu destul de important. Ne referim la sediile de bază ale instituțiilor din stat. Zi de zi avem foarte multe provocări. Avem ca localități: orășelul Durlești, în subordine și îl deservim, avem satul Condrița, Vatra, Ghidighici, Trușeni. Plus 44 de întovărășiri pomicule. La moment am acoperit minimum posibil.”, a precizat OLEG BÎRLIBA, șeful IP Buiucani.Polițiștii sunt nevoiți să muncească dublu sau triplu. Unii chiar ocupă două funcții concomitent, iar 37 de angajați primesc cumulări de funcții. Este și cazul Alinei Ceapă, care de doi ani este ofițer superior de investigație.”Munca este interesantă, de aceea am ales poliția. Este interesantă, curajoasă. Este o problemă din cauza funcțiilor vacante de la noi din secție. Personal eu cumulez încă o funcție liberă în inspectorat. Este lucru dublu. Însă este o motivație că funcția este achitată.”, a spus ALINA CEAPĂ, ofițer superior de investigație, IP Buiucani.O lipsă acută de polițiști se atestă și în inspectoratele din raioane. La Călăraşi lipseşte 37 la sută din personal.”La sectoarele de poliție avem 11 locuri vacante. Avem și la secția investigare infracțiuni. Avem și în domeniul criminalistic, ofițer criminalist. Avem serviciul patrulare, chiar aici o să fac o remarcă, sunt cele mai multe locuri vacante la moment. Din 17 funcții sunt ocupate doar șeful și un angajat.”, a precizat MIHAIL JACOTA, șeful interimar al IP Călărași.Sergiu Cartoflea este șeful interimar al sectorului de poliție numărul trei din satul Horodiște. Aici, activează trei sectoriști, însă în mod normal trebuie să fie opt. Aceștia deservesc nouă localități, iar munca pe care o depun este imensă.”În toate 9 localități intervenim zilnic, unde avem solicitări. Activăm doar la solicitările în mare parte la urgență și la plângerile care intervin.”Ministrul de Interne, Ana Revenco, susține că va anunţat în septembrie ce măsuri vor fi luate de autorităţi pentru majorarea salariilor poliţiştilor.”Au fost făcute calcule. Sunt purtate negocieri destul de consistente cu colegii Ministerului Finanțelor. Până acum am reușit să aducem trei sporuri, valoarea cărora varia între 50 și 100 de procente din salariu. Am reușit să aducem un spor și pentru munca în condiții nocive. Am readus achitarea orelor de noapte. Negociem inclusiv compensații pentru chirie.”, a declarat ANA REVENCO, ministrul Ministerului Afacerilor Interne.Inspectoratul General al Poliției are, în prezent, peste șapte mii de angajați.