Criză de pui și găini la piaţa avicolă din Capitală. Ce spun cumpărătorii (FOTO)

Criză de pui și găini la piaţa avicolă din Capitală. Echipa noastră de filmare a găsit doar doi comercianţi. Cumpărătorii erau mai mulţi, dar dezamăgiţi de oferta mică şi preţurile mari. Oamenii spun că, deși am avut parte de un an roditor, orătăniile sunt mult mai scumpe decât anul trecut.Acest gospodar a venit de la Sângera pentru a cumpăra 10 găini. El spune că, deși atât păsările, cât și mâncare pentru ele, sunt scumpe, el este gata să le cumpere pentru a avea ouă de casă."70 de lei, 70, 80 de lei acum, dar anul trecut erau 50, 55. A crescut preţul mare, foarte mare a crescut. O să cumpăr măcar vreo zece de acestea care au un an de zile. E tare scump. Anul trecut, celălalt an erau doi, trei lei grăunţele, dar acum sunt 4,80, cinci lei, e scump, tare scump".Oamenii au venit după pui, dar au ieşit fără să mai cumpere ceva, întrucât nu au avut din ce alege."Trist, e trist. Credeam că va fi alegere mai mare, după cum toţi vorbesc că s-a făcut mâncarea, dar, cu părere de rău, nu avem ce cumpăra.""- Găinile costă 70 de lei. - Anul trecut cât costau? - În an erau mai ieftine: 50, 55, dar anul acesta 70 şi nici nu sunt găini bune, dar sunt găini bătrâne. - Anul trecut erau mai multe? - Da, da era foarte bună. Anul acesta e rău de tot".Comercianții povestesc că, toamna trecută, hala era plină de vânzători şi cumpărători, dar anul acesta nu sunt păsări. Potrivit lor, majoritatea au fost vândute primăvara, pentru că erau mai ieftine. Acum, costă mai mult să crești o pasăre."E foarte scump din cauza că porumbul proaspăt ieşit e scump, cel din anul trecut este greu de găsit şi preţul este mare, este jilav şi nu se poate de-l prelucrat, nu se poate de lucrat. Lucrăm cu mâncarea de anul trecut şi e foarte scump şi e greu de lucrat".Prețul păsărilor variază în funcție de rasă și greutate. O găină costă de la 70 până la 150 de lei, iar o raţă - între 100 şi 150 de lei.