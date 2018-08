CRIZĂ DE PROFESORI. 150 de elevi ar putea rămâne fără ore de matematică, la Soltăneşti

Embed:

La gimnaziul din satul Soltăneşti din raionul Nisporeni, este lipsă de un profesor de franceză. De asemenea, cei 150 de elevi ar putea rămâne şi fără ore de matematică, pentru că învățătorul s-a îmbolnăvit. În plus, dintre cei 12 dascăli, opt sunt la pensie.



"Avem probleme şi cu orele de educaţie fizică, nu sunt multe, dar ar trebui să avem un specialist. Acum profesorul este specialist de geografie. Cu părere de rău tinerii specialişti nu prea vin în sat", a spus Ludmila Zaporojan, director adjunct la gimnaziul din Soltăneşti.



Întrucât în sat nu este nici profesor de engleză, părinţii spun că-i vor înscrie pe copii la cursuri în centrul raional.



"Dacă mai departe nu vor fi ore de engleză îmi voi da la ore adăugătoare copilul."



Responsabilii din Educaţie susţin că de la an la an sunt tot mai puţini profesori, deşi au luat mai multe măsuri pentru ca tinerii specialişti să rămână să predea în sate. Acestora li se oferă în primii trei ani bani pentru chirie și o indemnizație unică de 45 de mii de lei.



"Vor beneficia de cursuri de recalificare achitate din bugetul statului 420 de cadre didactice. De asemenea din 1 septembrie, salariile profesorilor au fost indexate cu 8 procente. Indexarea se face anual în funcţie de diferenţa dintre salariul mediu pe economie şi salariul mediu al cadrelor didactice, iar indexarea vine să acopere această diferenţă", a afirmat Angela Cutasevici, secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.