Criză de carburanţi în Cuba. Oamenii au început să gătească la foc, cu lemne, cărbuni şi se deplasează cu căruțe trase de cai

Sancțiunile impuse Cubei de Statele Unite le-au determinat pe autoritățile locale să înlocuiască mijloacele de transport în comun cu trăsuri. Mai mult, cubanezii au început să gătească la foc, cu lemne și cărbuni.



Pentru localnicii din capitala Havana, singura modalitate de a se deplasa la lucru sau la studii sunt căruţele trase de cai:



"Am ajuns la transportul cu animale din cauza blocadei impuse țării. Rezolvă o mulțime de probleme în situația aceasta. Ducem copiii la școală, transportăm lucrurile de care este nevoie".



"Din moment ce nu mai avem transport în comun și nici carburanţi, transportul cu animale este binevenit. Ne ajută mult, pentru că ne putem mișca și ajungem mai repede la destinație".



Unii cubanezi se duc însă în Panama pentru a procura motocicletele electrice la un preţ mai bun:



"În ţară ajung tot mai mulţi cumpărători. Motocicletele pot parcurge 60 de kilometri fără a fi încărcate. Sunt ecologice".



"Suntem independente şi am găsit o soluţie. Sunt mamă singură şi folosesc motocicleta ca să-mi duc fiica unde are nevoie".



Autoritățile cubaneze sunt nevoite să reducă din consumul de combustibil și energie pentru a asigura funcționarea spitalelor și a activităților turistice. Instituțiile de stat și școlile sunt deschise doar cât timp este lumină afară. Totodată, localnicii au fost nevoiți să folosească surse alternative de energie pentru a putea găti.



În ultimele luni, Statele Unite au sporit sancţiunile împotriva Cubei, înăsprind embargoul care este în vigoare din 1962.