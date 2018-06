Criza apei potabile. Autorităţile din Africa de Sud au anulat starea de catastrofă naturală

scrie agerpres.ro. "Am decis să nu prelungesc starea de catastrofă naturală, care expiră pe 13 iunie 2018", a declarat Zweli Mkhize, ministrul pentru Afaceri tradiţionale din Africa de Sud."Faza acută a secetei din provinciile Western Cape (sud-vest), Eastern Cape (sud-est), Northern Cape (nord-vest) şi din alte zone mai restrânse ale ţării a ajuns la finalul ei", a explicat ministrul sud-african într-un comunicat.La jumătatea lunii februarie, starea de catastrofă naturală a fost decretată în întreaga ţară, în contextul în care oraşul Cape Town era ameninţat cu întreruperea aprovizionării cu apă potabilă.Cu preţul unei reduceri drastice a consumului, a doua metropolă sud-africană a reuşit să evite in extremis îngrijorătoarea "zi zero", data la care aprovizionarea cu apă urma să fie întreruptă în întregul oraş."În aceeaşi perioadă a anului trecut, nivelul apei din baraje era de 21,2% şi consumul de apă era de 615 milioane de litri pe zi", au reamintit reprezentanţii municipalităţii.În prezent, nivelul apei din baraje este de 31,8%, iar consumul zilnic de apă este de 532 de milioane de litri, au adăugat ei, îndemnându-i totuşi pe rezidenţi să îşi continue eforturile de economisire a apei, "ţinând cont de incertitudinea precipitaţiilor"."Trebuie să ne asigurăm că ne vom respecta obiectivele şi restricţiile", a insistat municipalitatea, referindu-se la un consum zilnic de 50 de litri de apă per persoană.