Cristina Lesnic: Tiraspolul a refuzat crearea unui grup de lucru pentru combaterea COVID-19

Vicepremierul pentru reintegrare Cristina Lesnic afirmă că aşa-zisele autorităţi de la Tiraspol au refuzat crearea unui grup de lucru comun între medici pentru combaterea COVID-19.

"Suntem într-o perioada de criză în care avem nevoie nu doar de asistenţă, dar şi de comunicare eficientă. Şi Chişinăul, şi eu personal am oferit posibilitatea în repetate rânduri să avem o discuţie punctuală în cadrul unui grup de lucru între medici. Acest lucru, din păcate, a fost negat de către Tiraspol. Abordarea lor a fost axată pe campanii de dezinformare mediatică. Acest val de dezinformare a fost orientat către Chişinău ca fiind cineva care intră peste deciziile Tiraspolului”, a precizat Cristina Lesnic în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR MOLDOVA.



Potrivit vicepremierului pentru reintegrare, autorităţile trebuie să fie prudente pentru că procesul de prevenire şi combatere a acestei pandemii nu se poate desfăşura separat.



"Avem nevoie să mergem în paralel pentru că transmiterea locală ar însemna un focar adiţional. Am avut o solicitare către OMS, ca să fie parte în cazul în care vom organiza acest grup de lucru între Chişinău şi Tiraspol, disponibilitatea a fost oferită pe scară largă. Astăzi suntem în situaţia în care nu avem acest grup de lucru şi nu se doreşte acest grup de lucru”, a adăugat Cristina Lesnic.



Totodată, viceprim-ministrul a declarat că importul de medicamente în regiune este perfect funcţional. Nu există impedimente nici sub aspectul importului de produse alimentare, iar activităţile economice se desfăşoară exact în condiţiile similare ca şi pentru agenţii economici înregistraţi pe partea dreaptă a Nistrului, a mai spus Lesnic.