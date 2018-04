Cristina Lesnic, despre negocierile dintre Chișinău și Tiraspol. Principalele declarații (LIVETEXT)

20:50 Cristina Lesnic: A da o apreciere formatului de conlucrare este desigur poate nu cea mai bună apreciere din partea mea, pentru că, noi considerăm că atunci când părţile convinse atunci când discută, indiferent care au fost formatele, contează ceea ce reuşesc ei pentru cetăţeni. Cetăţeanul este cel care poate să ne dea o apreciere. Atât formatului "1+1", cât şi formatului "5+2".

20:49 Cristina Lesnic: În acest an colegii mei sunt foarte des în teritoriu, în zona de securitate. Acolo unde pot interacţiona cu colegii, cu cei din autorităţile publice locale. Pentru că, este foarte important să stabilim un dialog conex şi bun. Dar şi o comunicare eficientă între Guvern, administraţia publică locală, cât şi cea centrală.

20:47 Cristina Lesnic: Nu mai puţin îmi doresc în acest an nişte priorităţi, care ţin de Chişinău şi în special vorbesc de faptul că consolidarea capacităţilor biroului politic de reintegrare să fie un element propriu inclusiv şi din agenda mea personală. Vorbim să organizăm cât mai des şi acele reuniuni ale Comisiei Electorale Centrale. Dar ceea ce este important pentru percepţia populaţiei este să vadă reprezentanţii biroului politicii pentru reintegrare în teritoriu.

20:44 Cristina Lesnic: Nu în ultimul rând ne dorim să invităm şi insistăm ca să organizăm în perioada următoare această şedinţă în formatul "5+2" în cadrul preşedenţiei Italiei, la OSCE.

20:39 Cristina Lesnic: De acum încolo vom lucra în aceeaşi dinamică, deja avem şi ritm şi agenda stabilită să lucrăm practic zi cu zi. Dacă vorbim de perspective per general e sigur că vorbim de realizarea celorlalte activităţi şi priorităţi din pachetul Berlin+ per general. Dacă vorbim în particular, atunci în perioada ce ţine de transport auto, ne propunem să pregătim terenul pentru punerea sa în aplicare. Vorbim despre accederea din 1 septembrie. Contează foarte mult ca în această perioadă să pregătim şi să vedem care sunt sediile dintre Râbniţa şi Tiraspol.

20:32 Cristina Lesnic: Nu dau lecţii nimănui. Aş fi dorit ca în acest proces să nu creăm discrimare şi lozinci populiste. În atenţia noatră este cetăţeanul, populaţia Republicii Moldova. Noi lucrăm pentru binele acestora. Este important ca să avem un dialog constructiv şi eficient. Ne orientăm către cetăţean.

20:26 Cristina Lesnic: În cadrul vizitei domnului Frattini la Chişinău, am sugerat să avem două priorităţi suplimentare, este vorba despre situaţia din zona de securitate şi de monitorizare a acestei situaţii şi inclusiv a drepturilor omului. Astăzi anumite organizaţii nonguvernamentale nu pot călători liber în regiunea transnistreană, noi ne dorim ca să revedem problematica drepturilor omului. Sunt mulţumită pentru faptul că am discutat despre relansarea acestor două priorităţi, dar îmi doresc mult să văd şi rezultatele acestor activităţi.

20:26 Cristina Lesnic: Şcolile şi alte domenii trebuie să fie scoase din sfera politică. Noi nu trebuie să comasăm aceste două sfere, elevii, ei nu sunt actorii acestui teatru, ei sunt victime ale situaţii create.

20:19 Cristina Lesnic, despre şcolile din Transnistria: Şcolile reprezintă una din priorităţile din acest pachet. Astăzi a fost aprobat de către Guvern programul al activităţile pentru reintregrare a ţării pentru anul 2018. Vreau să menționez faptul că bugetul care este alocat pentru aceste activități este în valore de 15 milioane de lei, alocat din bugetul de stat. Este important să menționăm că în acest program vor beneficia locuitorii și în particular pentru anumite activități. Aici vreau să punctez câteva dintre ele: Este vorba de sistemul educațional, instituțiile preșcolare, apeducte, activități ce țin de obiectivul de reintegrarea țării. A existat o comisie care a selectat 49 de proiecte din cele 140 înaintate. Pentru perioada 2011-2017 guvernul a alocat 82 milioane pentru circa 309 de proiecte. Programul va contribui la o viaţă mai bună pentru toţi cetăţenii din această zonă de securitate.

20:08 Cristina Lesnic, despre pământuri: Revendicare drepturilor celor care urmează să-și prelucreze pământurile a fost una dintre prioritățile principale. Trebuie să menționez că unele dintre aspecte au fost convenite. O altă prioritate ce ține de Chișinău este revendicare drepturilor pentru terenuri. O altă premiză este libera circulație pe gura Bâcului. Trebuie să vedem capacitatea podului de a rezsita la 10 tone. Tiraspolul și-a dorit 4 priorități noi, dintre care și transportul auto, vorbim despre telecomunicații, dar și despre actele de studii pentru universități. Urmează să implimentăm aceste priorități. Chișinăul este în faza de implimentare, Guvernul are o atitudine conștientă în ceea ce privește că ne dorim satisfacția populației. Mâine am convenit să vorbim cu cei de la Tirapsol despre primele proceduri de revendicare a acestor drepturi. Aceste terenuri sunt în folosință.

20:07 Cristina Lesnic: Orice mașină care urmează să fie reînregistrată, vor fi funcționari care vor verifica înainte căutarea în interpol. Este o verificare adițională. Legalitatea acestor automobile, ce se întâmplă cu ele? Prin acest mecanism s-au creat alte mecanisme.

20:05 Cristina Lesnic: Subiecții sunt atât persoanele fizice, dar sunt și anumite categorii de persoane juridice. Noi nu creăm premize pentru autoritățile din Transnistria pentru a le da plăcuțe neutre.

20:00 Cristina Lesnic: Vorbim despre un sistem la care s-a ajuns de a avea plăcuțe neutre. Există și unele state UE care au astfel de plăcuțe. Semnul MD va rămâne înscris pe pașaportul tehnic. Noi am ajuns la această decizie protoculară pentru că am soluționat multe pribleme. Astfel, vom cunoaște cine este la volanul automobilului și cui îi aparține acest autpomobil. Înainte erau mai multe suspiciuni, acum vom cunoaște cine va fi. Este un pas spre soluționare a problemelor. Un element nou este faptul că Moldova va participa plenar la înregistrarea acestor plăcuțe. Nu vom avea un sistem dublu de înmatriculoare.

19:55 Cristina Lesnic: Este adevărat câ începând cu anul trecut, astăzi suntem pe o platformă nu doar din discuții, dar și de activități între Chișinău și Tiraspol. Doar de la începutul anului curent am avut pe domeniul transportului auto circa 25 de ședințe. Noi avem astăzi o comunicare mult mai exactă, doar unicul element care poate fi adus în atenție, am înțeles că procesul de a merge la general la concret nu este mereu o decizie bună. Noi ne-am obișnuit să avem un document crunt, care să aduca elemente concrete, am spart aceste sterotipuri și am întrebat ce vrea Chișinăul și ce vrea Tirapolul. Am ajuns la un documente de calitate, care are 40 de pagini. Acest proces se datorează unui grup mare de persoane. Au fost antrenate 9 instituții.

Despre negocierile dintre Chișinău și Tiraspol, care înregistrează progrese remarcabile la mai multe capitole, se va discuta în această seară la Fabrika.

Invitatul realizatorului Cristian Tabără este vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic.

Nu rataţi emisiunea care începe la ora 19:50.