Cristina Balan: Am reușit să pun țara noastră pe radarul Washingtonului

Relațiile dintre Moldova și Statele Unite s-au dezvoltat progresiv în ultimii ani și au toate șansele să rămână pozitive. Declarația a fost făcută de ambasadorul Moldovei în SUA, Cristina Balan, în cadrul unui interviu pentru ziarul "Washington Diplomat". Ea a mai menționat că depune eforturi mari în acest sens și crede că i-a reușit să pună țara noastră pe radarul Washingtonului.

”Suntem pregătiți să fim un prieten și un partener al SUA. Suntem un stat mult mai puternic și mai încrezător decât acum trei ani și suntem hotărâți să dezvoltăm un stat liber și diplomatic și să contribuim la securitatea din regiune.”



Ambasadorul ţării noastre în Statele Unite a declarat că Moldova susține prioritățile administrației Trump pentru regiunea în care ne aflăm. Unele dintre acestea, care se regăsesc atât pe agenda Washingtonului, cât şi pe cea a Chișinăului, ţin de soluționarea conflictului transnistrean și asigurarea stabilității în regiune.

Cristina Balan a vorbit şi despre dialogul constructiv dintre Chişinău şi Tiraspol şi succesele înregistrate. Totuși, diplomatul a precizat că Moldova are nevoie de susținerea SUA și UE, pentru a convinge Rusia să își retragă trupele staționate în regiunea transnistreană.



”Soluția finală depinde de Rusia, dacă va fi dispusă să renunțe la un punct important de presiune regională, iar noi cerem susținerea UE și SUA în rezolvarea acestei probleme”, a spus ambasadorul Moldovei în SUA, Cristina Balan.



Cristina Balan, care este una dintre cele aproximativ 20 de femei care reprezintă țara sa în calitate de ambasador la Washington, a fost întrebată, în cadrul interviului, şi despre eforturile pe care a trebuit să le depună ca să ajungă, la un asemenea nivel, într-o lume condusă de bărbați. Răspunsul ei a fost că, în primul rând, face totul ca să fie un exemplu pentru fiica ei, dar pentru tinerii din Moldova.



”Vreau să spun că sunt onorată să îmi reprezint țara în SUA. Îmi investesc toată energia în această misiune. Cred că am reușit să pun Moldova pe radarul Washingtonului”, a spus ambasadorul Moldovei în SUA, Cristina Balan.



Ambasadorul Moldovei în SUA a ținut să vorbească și despre soarta diasporei moldovenești din America. Şeful misiunii diplomatice a menționat că este nevoie de o comunicare mai bună cu cetățenii țării noastre stabiliți în Statele Unite. Printre temele abordate de către emisarul țării noastre la Washington se numără și creșterea economică a Moldovei, relațiile cu UE, precum și alegerile parlamentare din februarie 2019. Cristina Balan a devenit ambasador al țării noastre în SUA în luna iunie a acestui an.