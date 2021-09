Cristiano Ronaldo, în siguranță maximă. Casa din Manchester va fi păzită non-stop

Cristiano nu vrea să-și asume niciun risc, așa că o echipă a fost deja formată pentru a se asigura că el și familia sa vor fi protejați imediat ce se vor stabili în Manchester.Din momentul în care a ajuns în oraş, lusitanul are o echipă de bodyguarzi alături de el. Aceasta este formată din foști soldați, polițiști și ofițeri de protecție apropiată. Toți dintre ei conduc mașini antiglonț și sunt antrenați să se ocupe de cei mai violenți și periculoși infractori. De fiecare dată când fotbalistul va ieși afară, ei vor fi aproape și se vor asigura că este în siguranță.Casa lui va avea zeci de camere de supraveghere, toate interconectate. Familia sa va avea acces la o cameră de urgență, dacă vor deveni ținta hoților.Între timp, starul portughez Cristiano Ronaldo se acomodează după revenirea la Manchester Untied. El a efectuat primul antrenament alături de noii săi colegi sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer, la centrul de pregătire de la Carrington.Ronaldo, în vârstă de 36 ani, s-a despărţit în această vară de Juventus Torino şi a semnat un contract pe doi ani cu Manchester United, echipă la care a mai evoluat între 2003 şi 2009, perioadă în care a reuşit să înscrie 118 goluri în 292 de meciuri disputate.Atacantul lusitan a fost achiziţionat în vara anului 2009 de Real Madrid, în schimbul sumei 94 milioane euro. În cele nouă sezoane petrecute la gruparea de pe Santiago Bernabeu, Ronaldo a înscris 450 de goluri în 438 de meciuri, devenind cel mai bun marcator din istoria lui Real Madrid.Cristiano Ronaldo, care a devenit recent cel mai bun marcator la nivel d eechipe naţionale cu 111 goluri, doborând recordul deţinut de iranianul Ali Daei.Golgheterul all time al Ligii Campionilor ar putea redebuta în tricoul lui Manchester United sâmbătă, pe Old Trafford, cu ocazia meciului cu Newcastle United din Premier League.