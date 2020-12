Cristiano Ronaldo a primit trofeul Golden Foot 2020, premiu care se acordă unui fotbalist în activitate, în vârstă de peste 28 de ani.Louis Ducruet, fiul prinţesei Stephanie de Monaco, în calitate de reprezentant al prinţului Albert al II-lea de Monaco, i-a oferit trofeul portughezului într-o ceremonie organizată cu această ocazie."Primirea acestui trofeu este o onoare. Este un premiu care am sperat că poate îl voi câștiga într-o zi. Dacă e să urmărim istoria decernării acestui trofeu și legendele care l-au primit, este un lucru important. Sunt fericit că am obținut acest trofeu și e primul din colecția mea. Sunt foarte mulțumit. "Despre faptul că Ronaldo este marele câștigător a fost anunțat încă la începutul lunii. Lusitanul a mai concurat pentru acest titlu cu alte staruri ale fotbalului mondial printre care Leo Messi care nu a reușit să câștige încă acest trofeu, Robert Lewandowski, Neymar, Mohamed Salah și Sergio Aguero.În sezonul precedent, Cristiano Ronaldo a marcat 37 de goluri în 46 de apariții pentru "Bătrâna Doamnă". În noua stagiune, starul portughez de la Juventus Torino a înscris de 16 ori în 13 meciuri jucate în toate competițiile.Premiul "Golden Foot" în fotbal este ceva asemănător cu "Hall of Fame-ul" din hocheiul pe gheață, iar câştigătorii îşi imprimă talpa piciorului pe aleea "Promenada Campionilor" din Monte Carlo.