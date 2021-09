Cristiano Ronaldo a marcat două goluri în meciul cu Newcastle United, iar „diavolii roșii” s-au impus cu 4-1

Cristiano Ronaldo a revenit spectaculos la Manchester United. Fotbalistul portughez a marcat două goluri în meciul cu Newcastle United jucat pe stadionul Old Trafford, iar „diavolii roșii” s-au impus cu 4-1.Bruno Fernandes și Jesse Lingard au mai înscris pentru echipa gazdă, iar autorul singurului gol al oaspeților a fost Javier Manquillo.„Este incredibil. Nu m-am așteptat să marchez două goluri. Speram măcar la unul. Am avut emoții mari, dar știți că aparțin acestui club și vreau să ajut echipa să obțină rezultate uriașe.”, a declarat Cristiano Ronaldo, atacant Manchester United.Manchester United are 10 puncte la activ și împarte fotoliul de lider al clasamentului din Premier League cu Chelsea Londra. „Aristocrații” au dispus de Aston Villa pe teren propriu, scor 3-0. Romelu Lukaku a reușit o dublă, iar încă un gol a fost înscris de Mateo Kovacic.Într-o altă partidă, campioana en-titre Manchester City a învins în deplasare pe Leicester City cu 1-0 . Bernardo Silva a marcat singurul golal meciului. Trupa lui Pep Guardiola are 9 puncte acumulate după patru etape jucate.