Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun fotbalist portughez al anului 2017

foto: goal.com

Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun fotbalist portughez al anului 2017. Atacantul lui Real Madrid a primit trofeul din mâinile președintelui UEFA, Alexander Ceferin. La ceremonia desfășurată la Lisabona, Cristiano Ronaldo a fost însoțit de iubita lui, Georgina Rodriguez.



"2017 a fost un an, încă un an, excelent. Atât în plan personal, cât și colectiv. Sunt nevoit să repet aproape an de an, de fiecare dată cam același discurs. Dar asta este realitatea. A fost, pentru mine, un an de neuitat în plan individual. Dar și în ceea ce privește evoluția la echipa națională", a spus căpitanul Portugaliei, Cristiano Ronaldo.



Fotbalistul de 33 de ani a acumulat 65% din sufragii în cadrul anchetei Federației Portugheze de Fotbal. El i-a devansat pe portarul lui Sporting Lisabona, Rui Patricio, și pe mijlocașul lui Manchester City, Bernardo Silva.



Deținătorul ”Balonului de Aur” a cucerit pentru a doua oară consecutiv premiul pentru cel mai bun fotbalist portughez al anului.



Titlul de cel mai bun antrenor portughez i-a revenit tehnicianului lui AS Monaco, Leonardo Jardim. Ricardinho a fost desemnat cel mai bun jucător de futsal, iar lui Madjer i-a revenit premiul pentru cel mai bun jucător lusitan de fotbal pe plajă. Echipa anului a fost declarată echipa națională a Portugaliei, campioana europeană en-titre.