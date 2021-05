Cristian Rizea, acuzat că a obţinut cetăţenia moldovenească prin declaraţii false, eliberat din penitenciar

Potrivit avocatului său, Cristian Rizea se află în Chişinău, cu soţia şi copilul de opt ani. Deocamdată, Procuratura Generală nu a confirmat eliberarea lui Rizea, iar serviciul de presă al instituţiei nu ne-a răspuns la apeluri şi mesaje. Nici procurorul de caz, Liliana Nani, nu a fost de găsit."Eliberarea lui se justifică din punct de vedere juridic, prin prismele normelor de procedură penală, şi anume arestul în privinţa persoanei extrădabile nu poate fi aplicat într-un termen mai mare de 180 de zile. Extrădarea nu a avut loc din motiv că decretul preşedintelui Republicii Moldova Igor Dodon privind retragerea cetăţeniei RM a fost contestat în instanţa de judecată", a menționat Corina Stratan, avocatul lui Cristian Rizea.Avocatul lui Rizea ne-a mai spus că a solicitat actualului preşedinte al ţării, Maia Sandu, să anuleze decretul lui Igor Dodon."Maia Sandu ca preşedinte poate să retragă decretul, am făcut o asemenea cerere, însă ne-a comunicat că, deoarece legalitatea acestui decret urmează a fi verificată în instanţa de judecată, nu se expune la moment asupra cerinţei pe care am făcut-o", a spus avocatul lui Rizea.Cristian Rizea mai are un dosar pe rol şi chiar dacă nu va fi extrădat, el riscă închisoare în Republica Moldova, însă avocatul nu ne-a oferit detalii."Nu se eschivează de la executarea pedepsei, pentru că pe rolul judecătoriei Chişinău, cu sediul Ciocana, mai există un demers privind recunoaşterea sentinţei străine", a declarat Corina Stratan, avocat.Fostul deputat român a obţinut cetăţenia moldovenească în 2017. Acesta s-a refugiat la Chişinău după ce a fost condamnat în România la aproape 5 ani de puşcărie pentru corupţie. Anul trecut, Rizea a rămas fără cetăţenia ţării noastre şi a fost reţinut în 3 noiembrie de către ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii.