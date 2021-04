Cristian Raileanu, cel mai bun ciclist moldovean al momentului, a luat startul în Turul Turciei

"Competiția are opt etape cu trasee diferite, în diferite orașe, începând din munți și terminându-se spre mare. La moment nu suntem tare stresați, deoarece așteptăm etapa a cincea în care va fi o cățărare de 20 de kilometri.", a spus ciclistul, Cristian Răileanu.Și ediția din acest an nu este o excepție. Cristian Raileanu concurează de la egal la egal cu cicliști legendari cum ar fi germanul Andre Greipel, multiplu câștigător de etapă în Turul Italiei și Turul Franței, dar și celebrul britanic Mark Cavendish, un sprinter de excepție cu 30 de victorii în Turul Franței și care a câștigat etapa a doua a Turului Turciei."Vom încerca să participăm nu doar cu forțele, dar și cu capul pentru a obține un rezultat bun în clasamentul general, atât pentru echipă, cât și pentru sportivi în parte. O să încerc și eu să termin printre primii zece ce mai buni sportivi. La această cursă dată sunt foarte multe echipe puternice care în acest an vor participa la Turul Franței, Turul Italiei și la Vuelta. E clar lucru că este o concurență foarte mare.", a spus ciclistul, Cristian Răileanu.În prima zi de concurs, Raileanu s-a clasat pe locul 74, iar în etapa secundă pe locul 83. Cristian are 28 de ani și din 2019 reprezintă "Team Sapura".